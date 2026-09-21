เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง เกือบไม่ทันดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 12:42 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:42 น.
เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง ก่อนดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026

เกิดปัญหาก่อนการแข่งขันกาบัดดี้ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 เมื่อ สันติพร เชื้อไทย ผู้ร่วมเดินทางกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า นักกีฬาและทีมงานต้องรอรถบัสของฝ่ายจัดการแข่งขันนานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนมีโปรแกรมลงสนามพบทีมชาติเนปาล

สันติพรโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ว่า ทีมชาติไทยมีกำหนดแข่งขันกับเนปาลเวลา 10.40 น. แต่ขณะนั้นเหลือเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ขณะที่ยังต้องใช้เวลาเดินทางไปยังสนามประมาณ 30 นาที

เมื่อเดินทางถึงสนาม นักกีฬายังต้องเปลี่ยนชุด เตรียมอุปกรณ์ พันเทปตามร่างกาย และดูแลอาการบาดเจ็บก่อนลงแข่งขัน ทำให้เวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมและอบอุ่นร่างกายแทบไม่เหลือ

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“นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เราต้องรอ ขอตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการตรงต่อเวลา” สันติพรระบุ

การแข่งขันกาบัดดี้ในเอเชียนเกมส์ 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 กันยายน ที่โรงยิมประชาชนเมืองโทไก จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมชายไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนปาล ปากีสถาน มาเลเซีย และอิหร่าน

เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความกังวลว่าความล่าช้าอาจกระทบต่อสภาพร่างกายและการเตรียมตัวของนักกีฬา โดยเฉพาะกาบัดดี้ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลัง ความเร็ว และมีการปะทะตลอดการแข่งขัน

แต่ไม่ว่าอย่างไร ผลปรากฎว่า ผลการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ทีมชาติไทย เอาชนะ ทีมชาติเนปาล ด้วยคะแนน 59–48 คะแนน

แหล่งอ้างอิง

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 12:42 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:42 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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