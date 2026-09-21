เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง เกือบไม่ทันดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026
เกิดปัญหาก่อนการแข่งขันกาบัดดี้ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 เมื่อ สันติพร เชื้อไทย ผู้ร่วมเดินทางกับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า นักกีฬาและทีมงานต้องรอรถบัสของฝ่ายจัดการแข่งขันนานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนมีโปรแกรมลงสนามพบทีมชาติเนปาล
สันติพรโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ว่า ทีมชาติไทยมีกำหนดแข่งขันกับเนปาลเวลา 10.40 น. แต่ขณะนั้นเหลือเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ขณะที่ยังต้องใช้เวลาเดินทางไปยังสนามประมาณ 30 นาที
เมื่อเดินทางถึงสนาม นักกีฬายังต้องเปลี่ยนชุด เตรียมอุปกรณ์ พันเทปตามร่างกาย และดูแลอาการบาดเจ็บก่อนลงแข่งขัน ทำให้เวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมและอบอุ่นร่างกายแทบไม่เหลือ
“นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เราต้องรอ ขอตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการตรงต่อเวลา” สันติพรระบุ
การแข่งขันกาบัดดี้ในเอเชียนเกมส์ 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 กันยายน ที่โรงยิมประชาชนเมืองโทไก จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมชายไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนปาล ปากีสถาน มาเลเซีย และอิหร่าน
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความกังวลว่าความล่าช้าอาจกระทบต่อสภาพร่างกายและการเตรียมตัวของนักกีฬา โดยเฉพาะกาบัดดี้ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้กำลัง ความเร็ว และมีการปะทะตลอดการแข่งขัน
แต่ไม่ว่าอย่างไร ผลปรากฎว่า ผลการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ทีมชาติไทย เอาชนะ ทีมชาติเนปาล ด้วยคะแนน 59–48 คะแนน
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