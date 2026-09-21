กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 12:21 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:39 น.
กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้

กรมบัญชีกลางเตรียมปรับเกณฑ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เปิดทางเลือกใช้สิทธิบัตรทองได้เอง พร้อมแจงปมร่วมจ่ายค่ายา

กรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการครั้งใหญ่ ภายหลังผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผ่านความเห็นชอบ มุ่งปลดล็อกข้อจำกัดเดิม เพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการ รวมถึงบุคคลในครอบครัว

สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการเลือกใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ได้ตามความสมัครใจ หากเห็นว่าสิทธิประโยชน์บางกรณีครอบคลุมความต้องการมากกว่า

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ยังให้อำนาจข้าราชการเป็นผู้กำหนดสิทธิแก่คนในครอบครัว ระบบจะไม่บังคับผูกสิทธิข้าราชการให้แก่สมาชิกทุกคนโดยอัตโนมัติ บุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถไปใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทองแทนได้ตามความสะดวก

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายา ยืนยันว่ายังไม่มีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2570 ตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์

ขณะนี้เกณฑ์ทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสอบทานความเห็นจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งยืนยันว่าระบบไม่ได้ห้ามการใช้ยาต้นแบบ หากแพทย์วินิจฉัยว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ หรือดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน ย่อมสามารถสั่งจ่ายยาต้นแบบให้แก่ผู้ป่วยได้ตามปกติ

ส่วนประเด็นการร่วมจ่ายค่ายา ผู้ป่วยไม่ต้องร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบทุกรายการ การร่วมจ่ายจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญซึ่งมีผลการรักษาเทียบเท่า มีราคาตามเกณฑ์กำหนดเป็นทางเลือกอยู่แล้ว ทว่าผู้ป่วยยังคงยืนยันต้องการใช้ยาต้นแบบ อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำทิ้งท้ายว่า “การรื้อกฎหมายครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดคือ การทลายกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อข้าราชการ ไม่ได้มุ่งเน้นลดงบประมาณเป็นหลัก การลดค่าใช้จ่ายเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป”

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 12:21 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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