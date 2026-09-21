กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้
กรมบัญชีกลางเตรียมปรับเกณฑ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เปิดทางเลือกใช้สิทธิบัตรทองได้เอง พร้อมแจงปมร่วมจ่ายค่ายา
กรมบัญชีกลางเตรียมปรับปรุงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการครั้งใหญ่ ภายหลังผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผ่านความเห็นชอบ มุ่งปลดล็อกข้อจำกัดเดิม เพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการ รวมถึงบุคคลในครอบครัว
สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการเลือกใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ได้ตามความสมัครใจ หากเห็นว่าสิทธิประโยชน์บางกรณีครอบคลุมความต้องการมากกว่า
ยังให้อำนาจข้าราชการเป็นผู้กำหนดสิทธิแก่คนในครอบครัว ระบบจะไม่บังคับผูกสิทธิข้าราชการให้แก่สมาชิกทุกคนโดยอัตโนมัติ บุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถไปใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทองแทนได้ตามความสะดวก
นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายา ยืนยันว่ายังไม่มีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2570 ตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
ขณะนี้เกณฑ์ทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสอบทานความเห็นจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งยืนยันว่าระบบไม่ได้ห้ามการใช้ยาต้นแบบ หากแพทย์วินิจฉัยว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ หรือดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน ย่อมสามารถสั่งจ่ายยาต้นแบบให้แก่ผู้ป่วยได้ตามปกติ
ส่วนประเด็นการร่วมจ่ายค่ายา ผู้ป่วยไม่ต้องร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบทุกรายการ การร่วมจ่ายจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญซึ่งมีผลการรักษาเทียบเท่า มีราคาตามเกณฑ์กำหนดเป็นทางเลือกอยู่แล้ว ทว่าผู้ป่วยยังคงยืนยันต้องการใช้ยาต้นแบบ อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำทิ้งท้ายว่า “การรื้อกฎหมายครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดคือ การทลายกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อข้าราชการ ไม่ได้มุ่งเน้นลดงบประมาณเป็นหลัก การลดค่าใช้จ่ายเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป”