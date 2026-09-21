บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง
บรรจง สินศิริ นักชกทีมชาติไทย รุ่น 70 กก.ชาย พ่ายคะแนน สุมิต จากอินเดีย 0-5 เสียง ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ 2026 ตั้งแต่รอบ 32 คน
บรรจง สินศิริ นักมวยสากลทีมชาติไทย ตกรอบแรกการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังพ่ายคะแนนให้ สุมิต นักชกจากอินเดีย 0-5 เสียง ในรุ่น 70 กิโลกรัมชาย รอบ 32 คน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ที่นิชิโอะ ยิมเนเซียม
ครบ 3 ยก กรรมการตัดสินให้สุมิตชนะคะแนนขาดลอย 0-5 เสียง ส่งผลให้บรรจงยุติเส้นทางล่าเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 ตั้งแต่รอบแรก โดยในยกแรกสุมิตอาศัยความได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่ใหญ่กว่าเดินหน้าเปิดเกมบุก ขณะที่บรรจงเน้นเกมรับและรอจังหวะสวนกลับ
บรรจงเป็นนักชกไทยเพียงคนเดียวที่ขึ้นชกในวันแรกของการแข่งขันมวยสากลศึกนี้ ก่อนหน้านี้ทีมโค้ชปรับให้บรรจงขยับขึ้นมาชกรุ่น 70 กิโลกรัม จากเดิมที่เคยชกในรุ่น 65 กิโลกรัมมาโดยตลอด เพื่อวางแผนระยะยาวไปถึงโอลิมปิก 2028
ผลงานล่าสุดก่อนศึกนี้ บรรจงเพิ่งคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศมองโกเลีย ในรุ่น 65 กิโลกรัม หลังพ่ายคะแนนในรอบชิงชนะเลิศให้นักชกจากอุซเบกิสถาน 0-5 เสียงเช่นกัน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- บรรจง สินศิริ แพ้ สุมิต 0-5 ร่วงรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 – Siamsport
- บรรจง สินศิริ พ่ายคะแนนอุซเบฯ คว้าเหรียญเงินมวยชิงแชมป์เอเชีย 2026 – Siamsport
- มาเรียโน่ปรับรุ่น ดัน บรรจง ขยับชก รุ่น 70 กก. – Siamsport