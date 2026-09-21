บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:02 น.
บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง

บรรจง สินศิริ นักชกทีมชาติไทย รุ่น 70 กก.ชาย พ่ายคะแนน สุมิต จากอินเดีย 0-5 เสียง ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ 2026 ตั้งแต่รอบ 32 คน

บรรจง สินศิริ นักมวยสากลทีมชาติไทย ตกรอบแรกการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น หลังพ่ายคะแนนให้ สุมิต นักชกจากอินเดีย 0-5 เสียง ในรุ่น 70 กิโลกรัมชาย รอบ 32 คน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ที่นิชิโอะ ยิมเนเซียม

ครบ 3 ยก กรรมการตัดสินให้สุมิตชนะคะแนนขาดลอย 0-5 เสียง ส่งผลให้บรรจงยุติเส้นทางล่าเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 ตั้งแต่รอบแรก โดยในยกแรกสุมิตอาศัยความได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่ใหญ่กว่าเดินหน้าเปิดเกมบุก ขณะที่บรรจงเน้นเกมรับและรอจังหวะสวนกลับ

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บรรจงเป็นนักชกไทยเพียงคนเดียวที่ขึ้นชกในวันแรกของการแข่งขันมวยสากลศึกนี้ ก่อนหน้านี้ทีมโค้ชปรับให้บรรจงขยับขึ้นมาชกรุ่น 70 กิโลกรัม จากเดิมที่เคยชกในรุ่น 65 กิโลกรัมมาโดยตลอด เพื่อวางแผนระยะยาวไปถึงโอลิมปิก 2028

ผลงานล่าสุดก่อนศึกนี้ บรรจงเพิ่งคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศมองโกเลีย ในรุ่น 65 กิโลกรัม หลังพ่ายคะแนนในรอบชิงชนะเลิศให้นักชกจากอุซเบกิสถาน 0-5 เสียงเช่นกัน

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ทีมไทยตกรอบแรกเอเชียนเกมส์ 2026
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:02 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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