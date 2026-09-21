อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย
อ้าว! “คุณนุช” สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ ไร้คำชี้แจงใด ๆ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย พบถ่ายภาพแนบชิดคนดังเพียบ
จากกรณี “คุณนุช” หรือหญิงปริศนาที่ปรากฏตัวอยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย จนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นใครและเข้ามาอยู่ในวงสัมภาษณ์ได้อย่างไร เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างระบุตรงกันว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้ และไม่ทราบว่าเดินทางมากับใคร
จากการตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณนุชเพิ่มเติม พบว่ามีภาพถ่ายคู่กับผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจำนวนมาก ประกอบกับก่อนหน้านี้ บุ๋ม ปนัดดา เปิดเผยว่าคุณนุชเคยอ้างว่าตนเคยทำงานร่วมกับ หนุ่ม กรรชัย มาก่อน จนต้องติดต่อสอบถามไปยังหนุ่ม กรรชัย โดยตรง ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้แต่อย่างใด และเมื่อสอบถามไปยังทีมทนายที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ก็ไม่มีใครรู้จักคุณนุชเช่นกัน
หลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่และกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ล่าสุดพบว่าหญิงรายดังกล่าวได้ปิดบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองไปแล้ว พร้อมเงียบหายไปจากโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยแชร์ไลฟ์จากเพจที่ถ่ายทอดสดช่วงการให้สัมภาษณ์ของหนุ่ม กรรชัย พร้อมแคปชันว่า “สืบพยานมาราธอน ไปกันต่อ #หนุ่มกรรชัย”
ที่มา: โหนกระแส
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