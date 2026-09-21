ญี่ปุ่นเตรียมรับมือฝนถล่ม อิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “ตู้เจวียน” เชื่อไม่กระทบประเทศไทย
ญี่ปุ่นเตรียมรับมือฝนถล่ม อิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “ตู้เจวียน” ในวันพรุ่งนี้ ความเร็วลมกระโชกสูงสุด 180 กิโลเมตร/ชั่วโมง เชื่อไม่กระทบประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ญี่ปุ่นเตรียมพร้อมรับมือ พายุไต้ฝุ่นตู้เจวียน หลังจากที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียว ด้วยความเร็วลมต่อเนื่อง 126 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าพายุลูกดังกล่าวอาจจะทำให้ญี่ป่นต้องเผชิญกับฝนที่ถล่มลงมาในวันอังคาร คาดว่า ปริมาณน้ำฝนอาจสูงถึง 350 มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไก, 300 มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตและหมู่เกาะอิซุ และ 200 มิลลิเมตรในภูมิภาคโทโฮคุ และขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งระวังดินถล่ม
สำหรับพายุไต้ฝุ่นตู้เจวียน เป็นพายุลูกที่ 25 ที่เคลื่อนตัวผ่านญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งพายุลูกดังกล่าวได้ทำให้ทางสายการบินเลือกจะยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงงานต่างๆ อย่างเช่น Tokyo Game Show หรือคอนเสิร์ต Rock in Japan ต้องยกเลิกไปด้วย
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาไทยระบุว่าไต้ฝุ่นตู้เจวียน ยังมีศูนย์กลางในมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น แม้ศูนย์กลางจะไม่เคลื่อนผ่าน แต่ตามแนวขอบของพายุ อาจส่งผลให้ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมีลมแรงและมีฝนตกหนักได้ เตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหรือไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในขณะนี้ ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง พายุนี้ห่างไกลจากประเทศไทยมาก ไม่มีผลกระทบใดๆ อย่าได้ตื่นตระหนกและวิตกกังวลกับข่าวลือพายุ ฝนที่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในขณะนี้ยังมาจากอิทธิพลของร่องมรสุม มรสุม และหย่อมความกดอากาศต่ำ
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