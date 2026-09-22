ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 23 ก.ย. 69 โปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอดสด เวลาไทย
เปิดโปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 23 ก.ย. 2569 ไฮไลต์ช้างศึกดวลเจ้าภาพญี่ปุ่น ตัดสินแชมป์กลุ่ม A เช็กเวลาแข่งและช่องถ่ายทอดสดที่นี่
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ-นาโกยา 2026 วันที่ 23 กันยายน 2569 โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยที่ยืนยันได้เหลือ 2 รายการหลัก หลังวันก่อนหน้ามีหลายชนิดกีฬาแข่งขันจบรอบสำคัญไปแล้ว โดยเวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่นตามประเทศไทย
โปรแกรมทัพไทย วันที่ 23 กันยายน 2569
07.25 น. แบดมินตัน ประเภททีม รอบรองชนะเลิศ
- ช่อง: 9 MCOT HD, AIS PLAY
17.30 น. ฟุตบอลชาย ญี่ปุ่น พบ ไทย รอบแบ่งกลุ่ม ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ
- ช่อง: ไทยรัฐทีวี 32, AIS PLAY
ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม A พบเจ้าภาพญี่ปุ่น เวลา 17.30 น. ที่โตโยต้า สเตเดียม หลังก่อนหน้านี้ไทยเสมอเวียดนาม 0-0 ในนัดที่ผ่านมา ทำให้ตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม ผลการแข่งขันนัดนี้จึงมีผลโดยตรงต่อโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปของทัพช้างศึก
แบดมินตันประเภททีมของไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หลังเอาชนะมาเก๊า 3-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ นัดรอบรองชนะเลิศเริ่มเวลา 07.25 น. ถือเป็นโปรแกรมแรกของวันสำหรับแฟนกีฬาไทย
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 ตารางและคู่แข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการ
- FA Thailand โปรแกรมฟุตบอลชายทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
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