ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 23 ก.ย. 69 โปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอดสด เวลาไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 05:00 น.

เปิดโปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันพุธที่ 23 ก.ย. 2569 ไฮไลต์ช้างศึกดวลเจ้าภาพญี่ปุ่น ตัดสินแชมป์กลุ่ม A เช็กเวลาแข่งและช่องถ่ายทอดสดที่นี่

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ-นาโกยา 2026 วันที่ 23 กันยายน 2569 โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยที่ยืนยันได้เหลือ 2 รายการหลัก หลังวันก่อนหน้ามีหลายชนิดกีฬาแข่งขันจบรอบสำคัญไปแล้ว โดยเวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่นตามประเทศไทย

โปรแกรมทัพไทย วันที่ 23 กันยายน 2569

07.25 น. แบดมินตัน ประเภททีม รอบรองชนะเลิศ

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17.30 น. ฟุตบอลชาย ญี่ปุ่น พบ ไทย รอบแบ่งกลุ่ม ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม A พบเจ้าภาพญี่ปุ่น เวลา 17.30 น. ที่โตโยต้า สเตเดียม หลังก่อนหน้านี้ไทยเสมอเวียดนาม 0-0 ในนัดที่ผ่านมา ทำให้ตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม ผลการแข่งขันนัดนี้จึงมีผลโดยตรงต่อโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปของทัพช้างศึก

แบดมินตันประเภททีมของไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หลังเอาชนะมาเก๊า 3-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ นัดรอบรองชนะเลิศเริ่มเวลา 07.25 น. ถือเป็นโปรแกรมแรกของวันสำหรับแฟนกีฬาไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 05:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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