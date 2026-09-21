รถไฟฟ้า BTS แจ้งขัดข้องที่สถานีอโศก ปลายทางคูคต ส่งผลให้ขบวนรถบริการล่าช้า
รถไฟฟ้า BTS แจ้งขัดข้องที่สถานีอโศก ปลายทางคูคต ส่งผลให้ขบวนรถบริการล่าช้า แนะผู้ใช้บริการโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้โพสต์ข้อความแจ้งผู้ใช้บริการว่า รถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศก ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต ไม่สามารถแก้ไขได้ BTS ปรับรูปแบบการเดินรถ โดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคต – สถานีเพลินจิต และสถานีบางจาก – สถานีเคหะฯ
สำหรับสถานีเพลินจิต – สถานีอ่อนนุช มีขบวนรถให้บริการล่าช้า ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะฯ กรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิต
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ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางคูคต กรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีบางจาก โปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก”
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