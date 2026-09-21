รถไฟฟ้า BTS แจ้งขัดข้องที่สถานีอโศก ปลายทางคูคต ส่งผลให้ขบวนรถบริการล่าช้า

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:47 น.

รถไฟฟ้า BTS แจ้งขัดข้องที่สถานีอโศก ปลายทางคูคต ส่งผลให้ขบวนรถบริการล่าช้า แนะผู้ใช้บริการโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง

รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้โพสต์ข้อความแจ้งผู้ใช้บริการว่า รถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศก ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต ไม่สามารถแก้ไขได้ BTS ปรับรูปแบบการเดินรถ โดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคต – สถานีเพลินจิต และสถานีบางจาก – สถานีเคหะฯ

สำหรับสถานีเพลินจิต – สถานีอ่อนนุช มีขบวนรถให้บริการล่าช้า ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะฯ กรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิต

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ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางคูคต กรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีบางจาก โปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 12:47 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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