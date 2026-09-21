สุดเศร้า ลูกชายนางแบบดัง เสียชีวิตวัยเพียง 27 ปี หลังต่อสู้ปัญหาสุขภาพจิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 13:00 น.
เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ ลูกชายซินดี ครอว์ฟอร์ด เสียชีวิตวัย 27 ปี
(AP Photo/Chris Pizzello, File)

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ (Presley Gerber) นายแบบหนุ่มวัย 27 ปี ลูกชายของซินดี ครอว์ฟอร์ด (Cindy Crawford) ซูเปอร์โมเดลชื่อดังระดับโลก กับแรนดี เกอร์เบอร์ เสียชีวิตลงภายในสถานบำบัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

ตัวแทนของครอบครัวออกมายืนยันข่าวเศร้าผ่านสื่อทีเอ็มซี (TMZ) พร้อมเปิดเผยว่า ทางครอบครัวขอความเห็นใจจากทุกฝ่าย ช่วยเคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาอันยากลำบากอย่างยิ่ง

เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ ลูกชายซินดี ครอว์ฟอร์ด เสียชีวิตวัย 27 ปี
FILE – Presley Gerber, from left, Cindy Crawford and Rande Gerber pose, Dec. 8, 2022, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

ที่ผ่านมา เพรสลีย์เปิดเผยเรื่องราวการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตต่อสาธารณะมาโดยตลอด ในคลิปวิดีโอส่วนตัวเมื่อปลายปี 2025 เขาเล่าถึงความสูญเสียหลายรูปแบบที่ต้องเผชิญ พร้อมเผยถึงปัญหาการใช้ยารักษาโรคที่มีจิตแพทย์สั่งจ่ายยาจำนวนมากจนขาดแนวทางการดูแลที่ชัดเจน

โฆษณา

นายแบบหนุ่มเคยกล่าวถึงความตั้งใจในการเปิดใจว่า “ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะส่งไปถึงผู้คน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพัง เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกมาตลอด”

ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งเดือน ไคอา เกอร์เบอร์ น้องสาว เพิ่งให้สัมภาษณ์กับนิตยสารโว้ก ชื่นชมความกล้าหาญของพี่ชายในการพูดถึงปัญหาส่วนตัวว่า “พ่อแม่ของพวกเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมาเกือบตลอดชีวิต ไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวใด แต่พี่ชายคือครูตัวจริงที่ลุกขึ้นมาบอกว่า ผมจะแสดงความเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ทุกคนเห็น การพยายามปกปิดมีแต่จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าครอบครัวกำลังอับอายในตัวเขา”

เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ ลูกชายซินดี ครอว์ฟอร์ด เสียชีวิตวัย 27 ปี
FILE – Businessman Rande Gerber, from left, models Cindy Crawford, Kaia Gerber and Presley Walker Gerber pose in central London, Monday, Dec. 10, 2018. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP, File)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดประวัติ &quot;นุช&quot; เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

เปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดประวัติ &quot;นุช&quot; เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง ข่าว

เปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ

16 นาที ที่แล้ว
Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน ข่าว

Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

54 นาที ที่แล้ว
&quot;คุณนุช&quot; หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์ ข่าว

“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุช สาวมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์ ข่าว

นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO ข่าว

หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดที่มาคำฮิต &quot;สาดไปสมาชิก&quot; คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก ข่าว

เปิดที่มาคำฮิต “สาดไปสมาชิก” คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด ข่าว

อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชมอมแมม อนุสสรา ศุภการกำจร ผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติเมียนมา ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ “โค้ชมอมแมม” อนุสสรา คนไทยเบื้องหลังเหรียญทอง เทคบอลเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานมาเก๊า กรมการจัดหางานรับนักศึกษาปีสุดท้ายฝึกงานกับ MGM Grand Paradise เศรษฐกิจ

เปิดรับนักศึกษา ฝึกงานมาเก๊า 20 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 7.1 หมื่นบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วิเคราะห์หลังแพ้เลือกตั้ง อบจ. ตัวเลขคนไปเลือกตั้งลดลง “พิจารณ์” มั่นความนิยมไม่ลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ยกเครื่องจุดให้บริการผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายพื้นที่ 12 เลน เตรียมรับไฮซีซัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย ข่าว

อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง ก่อนดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง เกือบไม่ทันดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้ เศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง ข่าวกีฬา

บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก ข่าว

รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเตรียมรับมือฝนถล่ม อิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “ตู้เจวียน” เชื่อไม่กระทบประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก ข่าว

กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถไฟฟ้า BTS แจ้งขัดข้องที่สถานีอโศก ปลายทางคูคต ส่งผลให้ขบวนรถบริการล่าช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมช.คมนาคม เผย สาเหตุไฟไหม้ MRT เตาปูน เกิดจากประกายไฟ หลังชุดสายไฟเสียหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปชาวร็อกมันแน่ “เสก” คัมแบ็ก “7 สี คอนเสิร์ต” ในรอบ 25 ปี