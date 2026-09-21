สุดเศร้า ลูกชายนางแบบดัง เสียชีวิตวัยเพียง 27 ปี หลังต่อสู้ปัญหาสุขภาพจิต
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ (Presley Gerber) นายแบบหนุ่มวัย 27 ปี ลูกชายของซินดี ครอว์ฟอร์ด (Cindy Crawford) ซูเปอร์โมเดลชื่อดังระดับโลก กับแรนดี เกอร์เบอร์ เสียชีวิตลงภายในสถานบำบัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569
ตัวแทนของครอบครัวออกมายืนยันข่าวเศร้าผ่านสื่อทีเอ็มซี (TMZ) พร้อมเปิดเผยว่า ทางครอบครัวขอความเห็นใจจากทุกฝ่าย ช่วยเคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาอันยากลำบากอย่างยิ่ง
ที่ผ่านมา เพรสลีย์เปิดเผยเรื่องราวการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตต่อสาธารณะมาโดยตลอด ในคลิปวิดีโอส่วนตัวเมื่อปลายปี 2025 เขาเล่าถึงความสูญเสียหลายรูปแบบที่ต้องเผชิญ พร้อมเผยถึงปัญหาการใช้ยารักษาโรคที่มีจิตแพทย์สั่งจ่ายยาจำนวนมากจนขาดแนวทางการดูแลที่ชัดเจน
นายแบบหนุ่มเคยกล่าวถึงความตั้งใจในการเปิดใจว่า “ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะส่งไปถึงผู้คน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพัง เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกมาตลอด”
ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งเดือน ไคอา เกอร์เบอร์ น้องสาว เพิ่งให้สัมภาษณ์กับนิตยสารโว้ก ชื่นชมความกล้าหาญของพี่ชายในการพูดถึงปัญหาส่วนตัวว่า “พ่อแม่ของพวกเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมาเกือบตลอดชีวิต ไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวใด แต่พี่ชายคือครูตัวจริงที่ลุกขึ้นมาบอกว่า ผมจะแสดงความเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ทุกคนเห็น การพยายามปกปิดมีแต่จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าครอบครัวกำลังอับอายในตัวเขา”
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