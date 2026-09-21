รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก
ประวัติ ณุช เนาวเขตต์ แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทยผู้สร้างแบรนด์แฟชั่นในนิวยอร์ก เคยออกแบบคอลเลกชันพิเศษให้ยัสปาล ดาราฮอลลีวูดใส่มาแล้ว
แนวหน้า รายงานว่า ณุชเติบโตและใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ก่อนศึกษาด้านแฟชั่นในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเริ่มสร้างแบรนด์ Nuj Novakhett เมื่อปี 2549
ผลงานเน้นเสื้อผ้าผู้หญิงร่วมสมัย ผสมความเรียบหรูกับรายละเอียดที่ช่วยให้เสื้อผ้าหนึ่งชิ้นสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายโอกาส สินค้าของแบรนด์เคยมีวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มแฟชั่นระดับนานาชาติ เช่น Revolve
หนึ่งในผลงานที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากคือ ชุดเดรสที่ซาราห์ ไฮแลนด์ (Sarah Hyland) นักแสดงจากซีรีส์ Modern Family สวมไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Glee: The 3D Concert Movie ที่ลอสแอนเจลิส เมื่อเดือนสิงหาคม 2554
เคยออกแบบคอลเลกชันพิเศษร่วมกับยัสปาล
ในปี 2555 ณุชเดินทางจากนิวยอร์กกลับมายังประเทศไทย เพื่อร่วมออกแบบคอลเลกชัน Special Collaboration JASPAL & NUJ NOVAKHETT เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของยัสปาล
ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า คอลเลกชันดังกล่าวใช้แนวคิด Underwater World ถ่ายทอดสีสันและองค์ประกอบจากโลกใต้ทะเลลงบนเสื้อผ้า พร้อมออกแบบบางชิ้นให้สวมได้สองด้าน เพื่อให้ผู้สวมใส่เปลี่ยนรูปแบบการแต่งตัวได้โดยไม่ต้องพกเสื้อผ้าหลายชุด
คอลเลกชันพิเศษนี้เปิดจำหน่ายในร้านยัสปาล 12 สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญที่ทำให้ชื่อของณุชเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นไทยมากขึ้น
คนใกล้ชิดที่อยู่เคียงข้างท่านอ่อง
ด้านชีวิตส่วนตัว ณุชเป็นที่รู้จักในฐานะคู่ชีวิตของ นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ทั้งคู่มีภาพและเรื่องราวร่วมกันเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นระยะ
สำหรับช่วงที่ นพ.จักรีวัชรเข้ารับการรักษาตัวนั้น แนวหน้ารายงานโดยอ้างข้อมูลจากบัญชีเฟซบุ๊ก “ตัวป่วน ประจำซอย” ว่า ณุชคอยช่วยเหลือและดูแลคนรักอย่างใกล้ชิด รวมถึงช่วยประสานงานเรื่องการรักษา
เรื่องราวดังกล่าวทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งหันมาสนใจตัวตนและเส้นทางการทำงานของณุชมากขึ้น ทั้งในฐานะคนรักที่อยู่เคียงข้าง นพ.จักรีวัชร และในฐานะดีไซเนอร์ไทยซึ่งเคยนำผลงานเข้าสู่ตลาดแฟชั่นต่างประเทศ
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