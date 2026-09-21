รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 11:57 น.
รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก

ประวัติ ณุช เนาวเขตต์ แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทยผู้สร้างแบรนด์แฟชั่นในนิวยอร์ก เคยออกแบบคอลเลกชันพิเศษให้ยัสปาล ดาราฮอลลีวูดใส่มาแล้ว

แนวหน้า รายงานว่า ณุชเติบโตและใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ก่อนศึกษาด้านแฟชั่นในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเริ่มสร้างแบรนด์ Nuj Novakhett เมื่อปี 2549

ผลงานเน้นเสื้อผ้าผู้หญิงร่วมสมัย ผสมความเรียบหรูกับรายละเอียดที่ช่วยให้เสื้อผ้าหนึ่งชิ้นสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายโอกาส สินค้าของแบรนด์เคยมีวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มแฟชั่นระดับนานาชาติ เช่น Revolve

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หนึ่งในผลงานที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากคือ ชุดเดรสที่ซาราห์ ไฮแลนด์ (Sarah Hyland) นักแสดงจากซีรีส์ Modern Family สวมไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Glee: The 3D Concert Movie ที่ลอสแอนเจลิส เมื่อเดือนสิงหาคม 2554

เคยออกแบบคอลเลกชันพิเศษร่วมกับยัสปาล

ในปี 2555 ณุชเดินทางจากนิวยอร์กกลับมายังประเทศไทย เพื่อร่วมออกแบบคอลเลกชัน Special Collaboration JASPAL & NUJ NOVAKHETT เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของยัสปาล

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า คอลเลกชันดังกล่าวใช้แนวคิด Underwater World ถ่ายทอดสีสันและองค์ประกอบจากโลกใต้ทะเลลงบนเสื้อผ้า พร้อมออกแบบบางชิ้นให้สวมได้สองด้าน เพื่อให้ผู้สวมใส่เปลี่ยนรูปแบบการแต่งตัวได้โดยไม่ต้องพกเสื้อผ้าหลายชุด

คอลเลกชันพิเศษนี้เปิดจำหน่ายในร้านยัสปาล 12 สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญที่ทำให้ชื่อของณุชเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นไทยมากขึ้น

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ณุช เนาวเขตต์ ในชุดผ้าไหมไทยโทนเขียวทอง ถ่ายภาพท่ามกลางซุ้มดอกไม้ในล็อบบี้โรงแรม

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คนใกล้ชิดที่อยู่เคียงข้างท่านอ่อง

ด้านชีวิตส่วนตัว ณุชเป็นที่รู้จักในฐานะคู่ชีวิตของ นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ทั้งคู่มีภาพและเรื่องราวร่วมกันเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นระยะ

สำหรับช่วงที่ นพ.จักรีวัชรเข้ารับการรักษาตัวนั้น แนวหน้ารายงานโดยอ้างข้อมูลจากบัญชีเฟซบุ๊ก “ตัวป่วน ประจำซอย” ว่า ณุชคอยช่วยเหลือและดูแลคนรักอย่างใกล้ชิด รวมถึงช่วยประสานงานเรื่องการรักษา

เรื่องราวดังกล่าวทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งหันมาสนใจตัวตนและเส้นทางการทำงานของณุชมากขึ้น ทั้งในฐานะคนรักที่อยู่เคียงข้าง นพ.จักรีวัชร และในฐานะดีไซเนอร์ไทยซึ่งเคยนำผลงานเข้าสู่ตลาดแฟชั่นต่างประเทศ

นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ และ ณุช เนาวเขตต์ นั่งถ่ายภาพคู่ภายในวิหาร ด้านหน้าพระพุทธรูป นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ และ ณุช เนาวเขตต์ ถ่ายภาพคู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ในชุดสูท ถ่ายเซลฟี่คู่กับ ณุช เนาวเขตต์ ในชุดเดรสสีดำ ณุช เนาวเขตต์ ในชุดเดรสสีครีม ยืนถ่ายภาพคู่ นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ ในโรงแรม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 11:57 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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