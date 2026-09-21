รมช.คมนาคม เผย สาเหตุไฟไหม้ MRT เตาปูน เกิดจากประกายไฟ หลังชุดสายไฟเสียหาย
รมช.คมนาคม เผย สาเหตุไฟไหม้ MRT เตาปูน เกิดจากประกายไฟ หลังชุดสายไฟเสียหาย ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยซ่อมแซมจนกลับมาใช้งานได้ปกติ
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม ให้สัมภาษณ์กรณีไฟไหม้ MRT เตาปูนเมื่อวานนี้ (20 ก.ย. 69) ว่า ตนได้รับรายงานจากนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
เช้าวันนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานี ภายหลังจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิ้ลบริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อ ถึงสถานีกำแพงเพชร เพื่อซ่อมแซมระบบรางและระบบจ่ายไฟ โดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 05.37 น.
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้น เบื้องต้น รฟม.แจ้งว่า เกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด 750 โวลต์กระแสตรง ทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอาณัติสัญญาณได้รับความเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมชุดสายไฟ รางจ่ายไฟ และระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ช่วยกันเร่งแก้ไขซ่อมแซมระบบตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เพื่อให้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาให้บริการได้ตามปกติในเช้าวันนี้
ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดแล้วก่อนเปิดให้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์
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