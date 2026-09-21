ชาวร็อกมันแน่ “เสก” คัมแบ็ก “7 สี คอนเสิร์ต” ในรอบ 25 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 11:06 น.
เสก โลโซ เสือ TG TIGER และ บอล ศิริโชค ในรายการเที่ยงบันเทิง สด ช่อง 7HD

แท็กทีม วง LOSO-TG TIGER-บอล ศิริโชค-วง LUSTER ระเบิดความมัน 26 กันยายนนี้

ชาวร็อกเตรียมเสียงให้พร้อม “LOSO” หวนคืนเวที “7 สี คอนเสิร์ต” ในรอบ 25 ปี แท็กทีม วง TG TIGER, บอล ศิริโชค และวง LUSTER ใน “7 สีคอนเสิร์ต เฟสติวัล @ PARADISE PARK” วันเสาร์ที่ 26 กันยายนนี้ งานนี้ “เสก” คอนเฟิร์มด้วยตัวเองว่า ความมันมาเต็มแน่นอน !

โปสเตอร์ 7 สีคอนเสิร์ต เฟสติวัล @ PARADISE PARK 26 กันยายน 2569
ภาพจาก ช่อง 7HD

เตรียมนับถอยหลังมาสนุกด้วยกันบนเวทีฟรีคอนเสิร์ต “7 สีคอนเสิร์ต เฟสติวัล @ PARADISE PARK” ที่ ช่อง 7HD ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ล่าสุด “เสก” LOSO พร้อมด้วย “เสือ” TG TIGER ลูกชาย และ บอล ศิริโชค มาร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของเวทีครั้งนี้ในรายการ “เที่ยงบันเทิง สด” พร้อมชวนแฟนเพลงมาร่วมสัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิด โดยเฉพาะการกลับมาขึ้นเวที “7 สีคอนเสิร์ต” อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานถึง 25 ปี

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เสก โลโซ เสือ TG TIGER และ บอล ศิริโชค ร่วมพูดคุยในรายการเที่ยงบันเทิง สด
ภาพจาก ช่อง 7HD

เสก เผยว่า “เป็นฟรีคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ 25 ปี ผมไม่ได้เล่น 7 สีคอนเสิร์ตมา 25 ปีแล้ว เล่นเมื่อปี 2539 2540 และ 2544 ความรู้สึกวันแรกที่ได้ขึ้นเวทีตอนนั้น เป็นอัลบั้มแรกโลโซไซตี้ ผมยังสดมากเลยสดทั้งรายการและนักดนตรีด้วย
มีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เล่น แต่ครั้งนี้อาจไม่ได้ตื่นเต้น แต่มีความรู้สึกอยากมาเล่นให้พี่น้องชาว 7 สีคอนเสิร์ต เฟสติวัล ได้ชมกัน สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ เราขนเพลงฮิตมาตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันนี้ รับรองว่าเป็นเพลงที่รู้จักกัน ร้องตามกันได้ทั้งหมด ความสดก็คือความแตกต่างระหว่าง 25 ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้รับรองว่า แรงยังดีอยู่ ได้อยู่ ร็อกแอนด์โรลแน่นอน เสาร์ที่ 26 กันยายนนี้นะครับ พบกับ LOSO ออริจินัล, TG TIGER, บอล ศิริโชค รับรองว่ามันแน่นอนครับ”

เสก โลโซ
ภาพจาก ช่อง 7HD

ด้าน “เสือ” TG TIGER เผยความรู้สึกถึงการได้ขึ้นเวทีนี้พร้อมคุณพ่อว่า “ครั้งนี้ผมจะได้มาแจมกับคุณพ่อนะครับ รู้สึกว่าเวทีนี้ใหญ่มาก 7 สีคอนเสิร์ตเป็นเวทีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลย แล้วครั้งนี้ได้ขึ้นกับคุณพ่อด้วย ก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ งานนี้จะมีความพิเศษ คือ จะเล่นเพลงหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่นกับคุณพ่อในเวทีแบบนี้เลย ต้องรอติดตามครับ”

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เสือ TG TIGER
ภาพจาก ช่อง 7HD

ส่วน บอล ศิริโชค เล่าถึงความรู้สึกพิเศษของการมาครั้งนี้ว่า “นี่คือครั้งแรกก็ตื่นเต้นมาก ๆ แล้วเวทีนี้ คือใครที่ได้มาเล่นบนเวที 7 สี คอนเสิร์ต ต้องเป็นวงที่แบบว่ามีเพลงดังมาก ๆ ซึ่งผมได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีก็ถือว่าสุดยอดมากครับ ความพิเศษในส่วนผมคือจะได้เห็นเพลงที่ผมไม่เคยได้เล่นด้วย”

บอล ศิริโชค
ภาพจาก ช่อง 7HD

งานนี้สายร็อกและแฟนเพลง LOSO เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาโยกไปด้วยกันใน ฟรีคอนเสิร์ต “7 สีคอนเสิร์ต เฟสติวัล @ PARADISE PARK” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายนนี้ ณ ชั้น 1 รอยัล พาร์ค พลาซา ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค หรือร่วมรับชมถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD กด 35 ตั้งแต่เวลา 15.30-17.00 น. และสดทางออนไลน์ Facebook / YouTube / TikTok : Ch7HD สนุกแบบไม่มีเบรก 2 ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่ 15.30-17.30 น.

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เสก โลโซ เสือ TG TIGER และ บอล ศิริโชค กับพิธีกรรายการเที่ยงบันเทิง สด
ภาพจาก ช่อง 7HD

เกาะติดทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากช่อง 7HD ได้ครบทุกช่องทาง ทั้งช่องดิจิทัล “ช่อง 7HD” กดหมายเลข 35 และ Social Media ของสถานีฯ Ch7HD บน Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube และ Threads

เสือ TG TIGER เสก โลโซ และ บอล ศิริโชค
ภาพจาก ช่อง 7HD

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 11:06 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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