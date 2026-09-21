กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 11:38 น.
กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเตือนคนดู เสี่ยงโดนแฮ็กข้อมูล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ ซีรีส์ และคลิปวิดีโอ พบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่น พร้อมใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์หรือดึงดูดผู้ชม เช่น เผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือข้อความเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่น ก่อนให้ผู้ชมเข้ากลุ่ม ลงทะเบียน และชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

นางอรมนระบุว่า บางกรณีพบการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศ หรือใช้วิธีกดเข้าลิงก์หลายทอด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการระงับเนื้อหา ทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้น ขณะนี้กรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

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นางอรมนชี้แจงว่า การนำภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือคลิปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมกันนี้ นางอรมนขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์ โดยเฉพาะการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ผ่านช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ เพราะอาจเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ อีกทั้งช่องทางดังกล่าวยังมีความเสี่ยงจากการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการกดลิงก์ ดาวน์โหลดไฟล์ หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มา ซึ่งเสี่ยงถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลได้

นางอรมนเน้นย้ำว่า คอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติ อาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ การเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ถูกกฎหมาย จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย ช่วยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อย่างแท้จริง

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หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประชาชนและเจ้าของสิทธิสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขอให้ระงับการเผยแพร่หรือลบเนื้อหาที่ละเมิดได้โดยเร็ว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ประชาชนเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์ ซีรีส์ และคอนเทนต์ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันช่องทางเหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเร่งร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 11:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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