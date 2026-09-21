รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี 69 ชี้ราคาน้ำมันไทย ถูกกว่ามาเล-อินโด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:57 น.

รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี 69 ชี้ราคาน้ำมันไทย ถูกกว่ามาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เป็นผลจากการบริหารมาตรการหลายด้านต่อเนื่อง

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569 เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันที โดยกระทรวงพลังงาน ภายใต้การกำกับของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันสำเร็จรูป และค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิด พร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กัน ทั้งการปรับลดราคา ณ โรงกลั่น และการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ

นางสาวลลิดา กล่าวว่า มาตรการล่าสุดของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงาน คือการปรับลดราคา ณ โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน 4 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน–31 ตุลาคม 2569 เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันและช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนในโครงสร้างราคา ไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบัน โดยนายเอกนัฏได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อช่วยประคองภาระของประชาชน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงานในระยะยาว

โฆษณา

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการในปีนี้ โดยกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัฏได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน–9 พฤษภาคม 2569 กบง.ปรับลดราคา ณ โรงกลั่นดีเซล 5 บาทต่อลิตร ก่อนปรับเป็น 3 บาทต่อลิตรระหว่างวันที่ 10–19 พฤษภาคม หลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 14 บาทต่อลิตร ต่อมาในช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม–15 สิงหาคม ได้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่นอีก 2.40 บาทต่อลิตร โดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคา ก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น 4 บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบัน

“เมื่อดูตามลำดับเวลา จะเห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงพลังงานไม่ได้เพิ่งเข้ามาดูแลราคาดีเซลในช่วงนี้ แต่มีมาตรการมาตั้งแต่เดือนเมษายน ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน โดยนายเอกนัฏและกระทรวงพลังงานติดตามต้นทุนและค่าการกลั่นมาโดยตลอด เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน มาตรการก็ต้องปรับตาม เพื่อไม่ให้ต้นทุนจากตลาดโลกส่งผ่านไปถึงประชาชนเต็มจำนวนในคราวเดียว” นางสาวลลิดา กล่าว

นางสาวลลิดา กล่าวว่า ข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ระบุว่า ดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคา ณ โรงกลั่น 4 บาทต่อลิตร และได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 8.62 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 40.69 บาทต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

โฆษณา

หากคำนวณจากโครงสร้างราคาวันดังกล่าวโดยสมมติให้องค์ประกอบอื่นคงเดิม หากไม่มีส่วนลดราคา ณ โรงกลั่น 4 บาทต่อลิตร ราคาขายปลีกจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นประมาณ 4.28 บาทต่อลิตรเมื่อรวมผลของภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจาก 40.69 บาท เป็นประมาณ 44.97 บาทต่อลิตร และหากไม่มีทั้งส่วนลดราคา ณ โรงกลั่นและเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน ราคาจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 13.50 บาทต่อลิตร หรืออยู่ที่ประมาณ 54.19 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ ตัวเลข 44.97 บาทและ 54.19 บาทต่อลิตร เป็นการคำนวณเชิงสมมติจากโครงสร้างราคา ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 เพื่อแสดงขนาดของมาตรการเท่านั้น ไม่ใช่ราคาประกาศหรือการคาดการณ์ว่าราคาดีเซลจะขึ้นไปอยู่ในระดับดังกล่าวจริง เนื่องจากหากนโยบายเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่นในโครงสร้างราคาและภาวะตลาดอาจปรับตัวตามไปด้วย

โฆษณา

“สิ่งที่นายเอกนัฏและกระทรวงพลังงานกำลังทำ ไม่ใช่การทำให้ต้นทุนพลังงานหายไป แต่เป็นการบริหารแรงกระแทก ไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียว เพราะราคาดีเซลไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถ แต่เชื่อมโยงไปถึงต้นทุนขนส่ง เกษตร การผลิต ราคาสินค้า และค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้าง” นางสาวลลิดา กล่าว

สำหรับการเปรียบเทียบในภูมิภาค ข้อมูล “ราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียน” ของ สนพ. ประจำวันที่ 18 กันยายน 2569 ระบุว่า ราคาดีเซลไทยอยู่ที่ 40.69 บาทต่อลิตร ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันของมาเลเซียที่ 42.96 บาทต่อลิตร และอินโดนีเซียที่ 44.73 บาทต่อลิตร หรือไทยต่ำกว่าประมาณ 2.27 บาทและ 4.04 บาทต่อลิตรตามลำดับ ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 40.75 บาทต่อลิตร ใกล้เคียงกับประเทศไทย

โฆษณา

นอกจากนี้ ในชุดข้อมูลเดียวกัน สนพ.แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาดีเซลไทยไว้ที่ร้อยละ 35.9 เทียบกับมาเลเซียร้อยละ 80.0 และอินโดนีเซียร้อยละ 77.4 ตามฐานและวิธีคำนวณของอินโฟกราฟิกดังกล่าว สะท้อนว่าแรงกดดันจากตลาดโลกไม่ได้ถูกส่งผ่านมายังราคาดีเซลของไทยในสัดส่วนเดียวกับบางประเทศ

อย่างไรก็ตาม นางสาวลลิดา ย้ำว่า การเปรียบเทียบราคาน้ำมันระหว่างประเทศต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เนื่องจากแต่ละประเทศมีโครงสร้างภาษี คุณภาพเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน ระบบอุดหนุน และกลุ่มผู้มีสิทธิแตกต่างกัน โดยมาเลเซียและอินโดนีเซียมีเชื้อเพลิงราคาพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิหรือโครงการเฉพาะบางประเภท ดังนั้น การเปรียบเทียบข้างต้นหมายถึง “ราคาตลาดทั่วไป” ตามชุดข้อมูลของ สนพ. ไม่ได้หมายความว่าดีเซลไทยมีราคาต่ำกว่าราคาอุดหนุนทุกประเภทของทั้งสองประเทศ

“รัฐบาลไม่ได้บอกว่าดีเซลไทยถูกที่สุดในอาเซียน แต่ข้อเท็จจริงจากข้อมูลของ สนพ. คือ ราคาดีเซลไทย ณ วันที่ 18 กันยายน อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผลที่เห็นวันนี้มาจากการบริหารมาตรการหลายด้านต่อเนื่อง โดยนายเอกนัฏและกระทรวงพลังงานต้องติดตามสถานการณ์ทั้งราคาตลาดโลก ค่าการกลั่น และฐานะกองทุนน้ำมัน เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการช่วยประคองค่าครองชีพของประชาชนกับการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน” นางสาวลลิดา กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดประวัติ &quot;นุช&quot; เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

เปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดประวัติ &quot;นุช&quot; เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง ข่าว

เปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ

15 นาที ที่แล้ว
Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน ข่าว

Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

53 นาที ที่แล้ว
&quot;คุณนุช&quot; หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์ ข่าว

“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุช สาวมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์ ข่าว

นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO ข่าว

หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดที่มาคำฮิต &quot;สาดไปสมาชิก&quot; คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก ข่าว

เปิดที่มาคำฮิต “สาดไปสมาชิก” คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด ข่าว

อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชมอมแมม อนุสสรา ศุภการกำจร ผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติเมียนมา ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ “โค้ชมอมแมม” อนุสสรา คนไทยเบื้องหลังเหรียญทอง เทคบอลเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานมาเก๊า กรมการจัดหางานรับนักศึกษาปีสุดท้ายฝึกงานกับ MGM Grand Paradise เศรษฐกิจ

เปิดรับนักศึกษา ฝึกงานมาเก๊า 20 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 7.1 หมื่นบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดมาก! แฟนคลับตาดีเจอ &quot;ลิซ่า&quot; ควงแขน &quot;บลู&quot; กลางลอนดอน หวานฉ่ำสุดๆ บันเทิง

แฟนคลับตาดีเจอ “ลิซ่า” ควงแขน “บลู” กลางลอนดอน ลุ้นสัมพันธ์หวาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วิเคราะห์หลังแพ้เลือกตั้ง อบจ. ตัวเลขคนไปเลือกตั้งลดลง “พิจารณ์” มั่นความนิยมไม่ลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ยกเครื่องจุดให้บริการผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายพื้นที่ 12 เลน เตรียมรับไฮซีซัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย ข่าว

อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ ลูกชายซินดี ครอว์ฟอร์ด เสียชีวิตวัย 27 ปี บันเทิง

สุดเศร้า ลูกชายนางแบบดัง เสียชีวิตวัยเพียง 27 ปี หลังต่อสู้ปัญหาสุขภาพจิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแถไม่เลิก โต้ข่าวสื่อไทย ยกประวัติอาณาจักรขอม แต่ไม่ตอบปมที่มาภาพหญิงไทย ข่าว

กัมพูชาแถไม่เลิก โต้ข่าวสื่อไทย ยกขอมเก่าแก่กว่า แต่ไม่ตอบปมที่มาภาพหญิงไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง ก่อนดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง เกือบไม่ทันดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้ เศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง ข่าวกีฬา

บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก ข่าว

รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเตรียมรับมือฝนถล่ม อิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “ตู้เจวียน” เชื่อไม่กระทบประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไป“ซาบีดา” สั่งเรียกถกด่วน หลัง มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ขโมยภาพชุดไทยไปเคลมเป็นชุดเขมร