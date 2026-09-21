สลดออสเตรเลีย เด็กถูกแทงบนรถ ตาย 1 เจ็บสาหัส 2 คาดผู้ก่อเหตุคือแม่แท้ๆ
สลดออสเตรเลีย เด็กถูกแทงบนรถ ตาย 1 บาดเจ็บสาหัส 2 คาดผู้ก่อเหตุคือแม่แท้ๆ อาการสาหัสเช่นกัน ตำรวจเร่งสอบไขคดีสลด
เมื่อวันที่ 21 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียได้เข้าตรวจสอบเหตุเด็กสามคนถูกแทงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บสาหัส 2 ราย ภายในบลูเมาเทนส์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
โดยประชาชนในพื้นที่เจอเด็กได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดถูกทิ้งไว้ พร้อมกันนี้ยังพบหญิงในวัย 40 ปี ซึ่งเป็นแม่เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัส จากตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าแม่เด็กเป็นผู้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า “แม่เด็กเป็นผู้ต้องสงสัยในขณะนี้สำหรับเหตุฆาตกรรมในครัวเรือน และทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งพ่อเด็กแล้ว” อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยมูลเหตุจูงใจหรือรายละเอียดของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เหตุแทงกันในครั้งนี้ถือเป็นเหตุรุนแรงครัวเรือนเป็นคดีที่ 4 ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
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