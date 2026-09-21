รมว.วัฒนธรรม สั่งส่งหนังสือเตือน มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา จี้แก้ไขปมเคลมภาพชุดไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:45 น.
รมว.วัฒนธรรม สั่งส่งหนังสือเตือน มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา จี้แก้ไขปมเคลมภาพชุดไทย

รมว.วัฒนธรรม ชี้แจงปม มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา เคลมภาพชุดไทย สั่งส่งหนังสือเตือน-ทักท้วงให้แก้ไข หากเพิกเฉย เตรียมดำเนินการทางกฎหมาย

น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ กรณีที่มีรายงานปรากฏโดยทั่วไปทั้งในสื่อโซเชียลของกัมพูชาและไทยว่าผู้จัดเวที Miss Universe Cambodia 2026 นำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชา โดยเป็นที่ปรากฏชัดว่า มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้น

กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าว มีเจตนากล่าวอ้าง เหมารวม และโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริง

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ในเรื่องนี้ กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026 ยุติการกระทำดังกล่าว และการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือน และขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่าย

เนื่องจากภาพถ่ายดังกล่าวนั้น เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงเพชรในช่วง พ.ศ. 2449 โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และที่สำคัญภาพดังกล่าวยังเป็นภาพที่ได้การบันทึกในหอพระสมุดวชิรญาณ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์กร UNESCO เมื่อปี 2017 ด้วย

โดยภาพต้นฉบับ เป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตราลายน้ำอยู่ แต่เวทีกองประกวดนั้นซึ่งมีการที่นำภาพไปใช้ได้ Crop ตราลายน้ำออก เพราะฉะนั้น การนำภาพโดยที่ไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการโดยการส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe Cambodia และให้ดำเนินการแก้ไข

ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใด ๆ กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย และดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

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ในระยะต่อไป กระทรวงวัฒนธรรม จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และอยากเรียนให้ประชาชนรับทราบว่า

การที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการนำชุดไทยไปจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น เป็นการสร้างการรับรู้ที่สร้างมูลค่าสูงมาก ทำให้ประชาคมโลกและพี่น้องประชาชนชาวต่างชาติได้รับรู้ รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยพระราชนิยม

นอกจากชุดไทยพระราชนิยม ยังมีการเล่าเรื่องการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ สิ่งนี้คือสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจ

น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า “ดิฉันในฐานะ รมว.วัฒนธรรม และในฐานะคนไทยคนหนึ่ง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมมีความรักและความหวงแหนในวัฒนธรรมของไทยไม่น้อย ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกท่าน แต่สิ่งสำคัญสิ่งที่เราจะทำ เราจะทำอย่างจริงจัง เด็ดขาด เรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่าน”

น.ส.ซาบีดา ทิ้งท้ายว่า “การที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอ ก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย แต่อย่างไรก็ดี ก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทย แต่งข้อมูลที่ถูกต้องเพราะการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีครบถ้วนและเรามีความพร้อมในทุกด้าน”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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