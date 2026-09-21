เด็กแจ้งพบจระเข้บางละมุง ระดมค้นกว่า 1 ชม. ไร้ร่องรอย เจ้าหน้าที่สงสัยภาพเอไอ
ไฟล์ภาพต้นฉบับจระเข้บางละมุงในมือถือเด็กถูกลบทิ้ง เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตภาพอาจสร้างด้วยเอไอ (AI) แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน
เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 19 กันยายน 2569 เด็กคนหนึ่งเดินทางมาหาแม่ที่ทำงานอยู่ในอุทยานฤาษี ซอยหนองหัวแรด 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างเดินเล่นบริเวณลำห้วยภายในอุทยาน เด็กอ้างว่าเห็นจระเข้โผล่ขึ้นมาในน้ำ จึงถ่ายภาพไว้แล้วนำไปให้แม่ดู จากนั้นเรื่องถูกแจ้งต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
วันรุ่งขึ้น 20 กันยายน เวลา 14.00 น. ดัสกร คำแจ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลหนองปลาไหล ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา และชาวบ้านรวมกว่า 20 คน ลงพื้นที่ตรวจค้น
จุดที่ค้นหาคือลำห้วยสาธารณะที่เด็กอ้างว่าพบจระเข้ เจ้าหน้าที่กระจายกำลังค้นหาตลอดแนวลำห้วย ซึ่งระดับน้ำตื้นเพียงเลยข้อเท้า
ใช้เวลาค้นหาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ไม่พบจระเข้หรือร่องรอยใดที่ยืนยันได้ว่ามีจระเข้อยู่ในพื้นที่จริง
หลังยุติการค้นหา เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องนำภาพที่เด็กถ่ายมาตรวจสอบร่วมกัน
ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าภาพดังกล่าวอาจเป็นภาพที่สร้างหรือดัดแปลงด้วยเอไอ (AI) แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันข้อสรุปนี้ชัดเจน
เหตุผลหนึ่งคือไฟล์ภาพต้นฉบับในโทรศัพท์มือถือของเด็กถูกลบทิ้งไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถนำไฟล์จริงมาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้
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