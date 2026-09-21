สั่งสอบแล้ว ผอ.รพ. ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี มีคลิปชวนลูกน้องเล่นไพ่ห้อง OPD ทุกเย็น
สั่งสอบแล้ว ผอ.รพ. ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี มีคลิปชวนลูกน้องเล่นไพ่ห้อง OPD ทุกเย็น รวมถึงส่อทุจริตเรื่องเวรทิพย์ ยืนยันสอบสวนเป็นธรรม
จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ “ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย” แฉว่า “ผอ. รพ. แห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี งานไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ ในห้อง OPD (แผนกผู้ป่วยนอก) ทุกช่วงเย็น ลูกน้องทนไม่ไหว ไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอด!” พร้อมระบุอีกด้วยว่า ผอ.รพ. ส่อทุจริตเรื่องเวรทิพย์ ทาง อบจ. ควรต้องดำเนินการย้ายออกจากตำแหน่งก่อน เพราะมีพฤติกรรมข่มขู่ลูกน้อง มีผลต่อพยาน-หลักฐาน
ล่าสุด พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย แต่หากผลสอบพบกระทำผิดจริงพร้อมฟันวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้น
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