ล่มทั่วโลก Facebook และ Instagram สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เข้าใช้งานไม่ได้
Facebook และ Instagram ล่มทั่วโลก ผู้ใช้สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เม็กซิโก เข้าใช้งานไม่ได้
Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องพร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก สิงคโปร์เริ่มมีรายงานปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เว็บไซต์ติดตามสถานะระบบขัดข้อง Downdetector บันทึกรายงานปัญหาพุ่งสูงสุดเวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น พบรายงานปัญหา Facebook ประมาณ 220 ราย และ Instagram ประมาณ 120 ราย ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเข้าเว็บไซต์ไม่ได้
ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง ผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มแจ้งปัญหาผ่าน Downdetector เช่นกัน โดยนับถึงเวลา 08.11 น. ตามเวลาประเทศไทย (01.11 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช) มีรายงานปัญหา Facebook แล้วมากกว่า 17,000 ราย และ Instagram มากกว่า 5,000 ราย
นอกจากสิงคโปร์และสหรัฐฯ ผู้ใช้งานในฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และเม็กซิโก ก็รายงานปัญหาลักษณะเดียวกัน สะท้อนว่าการขัดข้องครั้งนี้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
แม้ตัวเลขจาก Downdetector จะเป็นเพียงจำนวนรายงานที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาเอง ไม่สามารถใช้ระบุจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงทั้งหมดได้โดยตรง แต่ก็พอบอกทิศทางของปัญหาได้ว่าลุกลามไปหลายทวีปพร้อมกัน
Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเครือ Meta เคยเกิดเหตุขัดข้องลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งในปีนี้ เดือนมิถุนายนทั้งสองแพลตฟอร์มเคยล่มในหลายประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐฯ
ต่อมาเดือนกรกฎาคมก็เกิดปัญหาการใช้งานในสิงคโปร์อีกครั้ง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุสาเหตุของเหตุขัดข้องครั้งล่าสุดอย่างชัดเจน
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