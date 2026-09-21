ล่มทั่วโลก Facebook และ Instagram สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เข้าใช้งานไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:18 น.
ล่มทั่วโลก Facebook และ Instagram สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เข้าใช้งานไม่ได้

Facebook และ Instagram ล่มทั่วโลก ผู้ใช้สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เม็กซิโก เข้าใช้งานไม่ได้

Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องพร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก สิงคโปร์เริ่มมีรายงานปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เว็บไซต์ติดตามสถานะระบบขัดข้อง Downdetector บันทึกรายงานปัญหาพุ่งสูงสุดเวลา 09.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น พบรายงานปัญหา Facebook ประมาณ 220 ราย และ Instagram ประมาณ 120 ราย ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเข้าเว็บไซต์ไม่ได้

ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง ผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มแจ้งปัญหาผ่าน Downdetector เช่นกัน โดยนับถึงเวลา 08.11 น. ตามเวลาประเทศไทย (01.11 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช) มีรายงานปัญหา Facebook แล้วมากกว่า 17,000 ราย และ Instagram มากกว่า 5,000 ราย

โฆษณา

นอกจากสิงคโปร์และสหรัฐฯ ผู้ใช้งานในฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และเม็กซิโก ก็รายงานปัญหาลักษณะเดียวกัน สะท้อนว่าการขัดข้องครั้งนี้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

แม้ตัวเลขจาก Downdetector จะเป็นเพียงจำนวนรายงานที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาเอง ไม่สามารถใช้ระบุจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงทั้งหมดได้โดยตรง แต่ก็พอบอกทิศทางของปัญหาได้ว่าลุกลามไปหลายทวีปพร้อมกัน

Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเครือ Meta เคยเกิดเหตุขัดข้องลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งในปีนี้ เดือนมิถุนายนทั้งสองแพลตฟอร์มเคยล่มในหลายประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐฯ

ต่อมาเดือนกรกฎาคมก็เกิดปัญหาการใช้งานในสิงคโปร์อีกครั้ง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุสาเหตุของเหตุขัดข้องครั้งล่าสุดอย่างชัดเจน

Facebook และ Instagram ล่มทั่วโลก
Downdetector

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สลดออสเตรเลีย เด็กถูกแทงบนรถ ตาย 1 เจ็บสาหัส 2 คาดผู้ก่อเหตุคือแม่แท้ๆ

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
สุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลือ สุดท้ายเสียชีวิต

สุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลือ สุดท้ายเสียชีวิต

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

อุทยานเขาใหญ่เรียกตัวตีนผี ขับซิ่งเข้าใกล้ “พ่องาทอง” และ “ต้นกล้า” สองช้างป่าพ่อลูก

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
“บุ๊ค Olives” แต่งงานแล้ว วิวาห์แฟนหนุ่มฮ่องกง สุดโรแมนติกที่โมนาโก

“บุ๊ค Olives” แต่งงานแล้ว วิวาห์แฟนหนุ่มฮ่องกง สุดโรแมนติกที่โมนาโก

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เด็กแจ้งพบจระเข้บางละมุง ระดมค้นกว่า 1 ชม. ไร้ร่องรอย เจ้าหน้าที่สงสัยภาพเอไอ ข่าว

เด็กแจ้งพบจระเข้บางละมุง ระดมค้นกว่า 1 ชม. ไร้ร่องรอย เจ้าหน้าที่สงสัยภาพเอไอ

49 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลดออสเตรเลีย เด็กถูกแทงบนรถ ตาย 1 เจ็บสาหัส 2 คาดผู้ก่อเหตุคือแม่แท้ๆ

1 นาที ที่แล้ว
เปิดที่มาภาพ หญิงกำแพงเพชร ขึ้นทะเบียน UNESCO หลังกัมพูชามั่วอ้างเป็นคนเขมร ข่าว

เปิดที่มาภาพ หญิงกำแพงเพชร ขึ้นทะเบียน UNESCO หลังกัมพูชามั่วอ้างเป็นคนเขมร

9 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบแล้ว ผอ.รพ. ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี มีคลิปชวนลูกน้องเล่นไพ่ห้อง OPD ทุกเย็น

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อุทยานเขาใหญ่เรียกตัวตีนผี ขับซิ่งเข้าใกล้ “พ่องาทอง” และ “ต้นกล้า” สองช้างป่าพ่อลูก

59 นาที ที่แล้ว
“บุ๊ค Olives” แต่งงานแล้ว วิวาห์แฟนหนุ่มฮ่องกง สุดโรแมนติกที่โมนาโก บันเทิง

“บุ๊ค Olives” แต่งงานแล้ว วิวาห์แฟนหนุ่มฮ่องกง สุดโรแมนติกที่โมนาโก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 17.30 น. MCOT HD 30 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 17.30 น. MCOT HD 30

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทายาทมาเอง! เอ็ดดี้ งัดหลักฐาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 โต้เขมรเคลมชุดไทย ข่าว

ทายาทมาเอง! เอ็ดดี้ งัดหลักฐาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 โต้เขมรเคลมชุดไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายตั้ม” เตรียมบุก DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “กัน-ครอบครัว” อาจเอี่ยวเว็บพนัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ จีน เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ จีน เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 21 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 100 บาท ทองแท่งขาย 68,950 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชายไต้หวันเข็นกระเป๋าเดินทาง หลังฆ่ารัดคอหญิงไทย ซุกกระเป๋าก่อนนำแช่ตู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ซาบีดา” สั่งเรียกถกด่วน หลัง มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ขโมยภาพชุดไทยไปเคลมเป็นชุดเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปัตตานีเอฟซี ออกแถลง สั่งปรับมาตรการหลังรถบดหญ้าทับ “แอนดรอส ทาวน์เซนด์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิตาลี เตรียมเสนอแบนนักเรียนห้ามคลุมใบหน้า จำกัดโควต้านักเรียนต่างชาติในชั้นเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ออกหมายเรียก “ป๋อง สุพรรณ” เซียนพระดัง คนสนิท “อดีตหลวงพ่อโชติ” สอบมูลนิธิวัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตอบข้อกฎหมาย ไม่ได้ออกหน้า แต่ออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน มีความผิดหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

MRT สายน้ำเงิน-สายสีม่วง ทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการปกติ หลังไฟไหม้สถานีเตาปูน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 ก.ย. 69 เช็กโปรแกรมไทย ช่องถ่ายทอดสด ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 ก.ย. 69 เช็กโปรแกรมไทย ช่องถ่ายทอดสด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 กันยายน 2569 ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย. 69 จีนจ่าฝูง ไทยหัวตาราง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
MRT สายสีม่วงเปิดถึงเตาปูน BEM ข่าว

ด่วน! รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูน หลังไฟไหม้ราง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคบอลไทยคว้า 2 เหรียญทองแรกในเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เทคบอลไทยฟอร์มดุ คว้า 2 เหรียญทองแรกในเอเชียนเกมส์ 2026

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
วางแผนการเดินทางหลัง MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงขัดข้อง ปิดบางสถานีกระทบเดินทางล่าช้า หากเปิดไม่ทันจันทร์ ข่าว

วางแผนเดินทาง MRT เตาปูนแก้ไขไม่ทันวันจันทร์ เลี่ยงจุดขัดข้อง เผื่อเวลาช่วงเร่งด่วน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงหยุดวิ่ง ข่าว

ป่วนหนัก! MRT สายสีน้ำเงิน ไฟฟ้าลัดวงจร-ไฟไหม้รางรถไฟ เร่งแก้ไข จัดรถรับส่งฟรี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลือ สุดท้ายเสียชีวิต