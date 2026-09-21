สุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลือ สุดท้ายเสียชีวิต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:55 น.
สุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลือ สุดท้ายเสียชีวิต

สุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สุดท้ายเสียชีวิต

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านกลุ่ม วิ่งเทรล (Trail Running) – พูดคุย โดยเป็นการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนักวิ่งเทรลชายรายหนึ่ง ระบุว่า

“… Rip นักวิ่งเทรล ชาย ระยะ 25km ล้มหมดสติ km ที่ 14 ทีมนักวิ่งช่วยกัน CPR อย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถ ช่วยเหลือได้ #รอรายละเอียดจากทางงานอีกที”

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โพสต์อาลัย นักวิ่งเทรลเสียชีวิต
FB/ วิ่งเทรล (Trail Running) – พูดคุย

จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “งานเทรล ปลายปีที่แล้วถึงปีนี้ จำได้ว่า 3 เคสแล้ว น่าเป็นห่วงมากครับ อยากฝากคนไปวิ่งเทรล ควรไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อนลงแข่งดีกว่าครับ”

ทั้งนี้ ได้มีผู้ที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งเทรลดังกล่าว เปิดเผยว่า “ปีที่แล้ว จุดเสี่ยง ไม่มีเจ้าหน้าที่เลย ถามตากล้องบอกช่วยติดต่อทีมงานได้มั้ย ก็บอกไม่มีสัญญาณ พอเจอเจ้าหน้าที่ บอกให้ไปช่วยดูได้มั้ย มีคนลงมาไม่ได้หลายคน ก็ไม่สน ส่งไปแจ้งในเพจหลังจบงานแล้ว ก็ยังไม่พัฒนา RIP ผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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