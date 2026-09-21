“พี่เต้” เสนอ “ทนายตั้ม-กัน จอมพลัง” ชกกันบนเวที หาเงินบริจาคภัยน้ำท่วม
เต้ มงคลกิตติ์ เสนอจัดเวทร ทนายตั้ม ชกกับ กัน จอมพลัง หาเงินบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอง กัน จอมพลัง ควรแสดงหลักฐานให้ชัดเจน
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นพิพาทระหว่างทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด และ กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ว่า กัน จอมพลัง ก็ควรที่จะต้องแสดงหลักฐานในการรับเงินบริจาคและการใช้จ่ายต่าง ๆ เพราะไม่มีใครทราบเลยว่าจํานวนเงินรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่ และใช้ไปเท่าไหร่ ใช้ไปกับอะไรบ้าง ซึ่งคิดว่าสิ่งที่ทนายตั้มทําก็ไม่ใช่เรื่องผิด
ส่วนตนขอเป็นคนกลาง แต่ก็อยากจัดเวทีให้ทั้งคู่ได้ขึ้นชก โดยมีความคิดว่าจะจัดบริเวณใต้สะพานพระราม 7 ถือว่าเป็นแมตช์หยุดโลก และจะมีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนํามาช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซึ่งเชื่อว่าถ้าทั้งคู่ขึ้นชกจะมีคนบริจาคเงินล้นหลามอย่างแน่นอน
ตนจะเกณฑ์นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไปร่วมเชียร์ ขออาสาเป็นกรรมการ ยืนยันใครล้มจะไม่ซ้ํา แต่ทนายตั้มอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนัก ด้าน กัน จอมพลัง อาจจะต้องลดน้ําหนัก เพื่อให้ทั้งคู่มีน้ําหนักที่บาลานซ์กัน ซึ่งถ้าทั้งคู่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลย ตนพร้อมจะเป็นคนจัดเวทีให้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทนายตั้ม” เตรียมบุก DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “กัน-ครอบครัว” อาจเอี่ยวเว็บพนัน
- “มงคลกิตติ์” พา “หมวดนัท” ทำบุญ โพสต์เดือดผ่านไป 30 ชม. นายกฯเอาผิดใครไม่ได้
- ทนายตั้ม งงมาก “กัน จอมพลัง” โวยตำรวจ-สื่อ ลงพื้นที่ก่อน ทั้งที่เป็นหน้าที่เขา