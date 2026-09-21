“พี่เต้” เสนอ “ทนายตั้ม-กัน จอมพลัง” ชกกันบนเวที หาเงินบริจาคภัยน้ำท่วม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:00 น.

เต้ มงคลกิตติ์ เสนอจัดเวทร ทนายตั้ม ชกกับ กัน จอมพลัง หาเงินบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอง กัน จอมพลัง ควรแสดงหลักฐานให้ชัดเจน

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นพิพาทระหว่างทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด และ กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ว่า กัน จอมพลัง ก็ควรที่จะต้องแสดงหลักฐานในการรับเงินบริจาคและการใช้จ่ายต่าง ๆ เพราะไม่มีใครทราบเลยว่าจํานวนเงินรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่ และใช้ไปเท่าไหร่ ใช้ไปกับอะไรบ้าง ซึ่งคิดว่าสิ่งที่ทนายตั้มทําก็ไม่ใช่เรื่องผิด

ส่วนตนขอเป็นคนกลาง แต่ก็อยากจัดเวทีให้ทั้งคู่ได้ขึ้นชก โดยมีความคิดว่าจะจัดบริเวณใต้สะพานพระราม 7 ถือว่าเป็นแมตช์หยุดโลก และจะมีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนํามาช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซึ่งเชื่อว่าถ้าทั้งคู่ขึ้นชกจะมีคนบริจาคเงินล้นหลามอย่างแน่นอน

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ตนจะเกณฑ์นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไปร่วมเชียร์ ขออาสาเป็นกรรมการ ยืนยันใครล้มจะไม่ซ้ํา แต่ทนายตั้มอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนัก ด้าน กัน จอมพลัง อาจจะต้องลดน้ําหนัก เพื่อให้ทั้งคู่มีน้ําหนักที่บาลานซ์กัน ซึ่งถ้าทั้งคู่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลย ตนพร้อมจะเป็นคนจัดเวทีให้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:00 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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