อุทยานเขาใหญ่เรียกตัวตีนผี ขับซิ่งเข้าใกล้ “พ่องาทอง” และ “ต้นกล้า” สองช้างป่าพ่อลูก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:41 น.

อุทยานเขาใหญ่เรียกตัวตีนผี ขับซิ่งเข้าใกล้ “พ่องาทอง” และ “ต้นกล้า” สองช้างป่าพ่อลูก พร้อมสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนเฝ้าระวังใกล้ชิด

จากกรณีที่ รถยนต์ส่วนบุคคลขับด้วยความเร็วเข้าใกล้ “พ่องาทอง” และ “ต้นกล้า” สองช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิด บนเส้นทางสัญจรภายในอุทยานเขาใหญ่ เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งชาติและคนขับรถยนต์คนดังกล่าวได้นั้น

ล่าสุด อุทยานเขาใหญ่ เปิดเผยว่าทางอุทยานได้เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะ และออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยยืนยันมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์

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นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า 50 เมตรเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติ และเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทง ทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน จึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย 50 เมตร งดการใช้ความเร็ว สัญญาณแตร หรือส่งเสียงดัง และห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานต่อจากนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนและประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่า สามารถแจ้งเหตุได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือ สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:41 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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