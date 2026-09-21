ประวัติ “โค้ชมอมแมม” อนุสสรา คนไทยเบื้องหลังเหรียญทอง เทคบอลเมียนมา
รู้จัก โค้ชมอมแมม อนุสสรา ศุภการกำจร อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทย ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ทีมชาติเมียนมา ก่อนพา คิน นิน ไว คว้าเหรียญทองเทคบอลหญิงเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026
ชื่อของ “โค้ชมอมแมม” อนุสสรา ศุภการกำจร กระหึ่มเอเชียนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น หลังทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติเมียนมา มีส่วนสำคัญในการพา คิน นิน ไว (Khin Hnin Wai) คว้าเหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยว ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569 คิน นิน ไว ลงสนามพบกับ ซูมายา นักกีฬาอินโดนีเซีย แม้จะแพ้เซตแรก 10-12 แต่สามารถพลิกกลับมาชนะสองเซตถัดไป 12-8 และ 12-9 ปิดเกมด้วยชัยชนะ 2-1 เซต
ผลงานครั้งนี้ทำให้เธอเป็นเจ้าของเหรียญทองเทคบอลหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ หลังเทคบอลได้รับการบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมนำเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้มาสู่ทัพนักกีฬาเมียนมา
โค้ชมอมแมม อนุสสรา ศุภการกำจร คือใคร
โค้ชมอมแมม มีชื่อจริงว่า อนุสสรา ศุภการกำจร เป็นอดีตนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ก่อนเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นมาเป็นผู้ฝึกสอน ประยุกต์ทักษะจากกีฬาตะกร้อไปใช้กับกีฬาเทคบอล
หนึ่งในผลงานสมัยเป็นนักกีฬาคือการร่วมทีมตะกร้อลอดห่วงหญิงของไทย คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ 2007 ที่มาเก๊า ผู้เล่นชุดนั้นประกอบด้วย สหัทยา ฟักศรี, จิราพร ชูชื่น, กอบกุล ชินไชยภูมิ, วิภารัตน์ เรืองรัตน์, กันทินันท์ โสชัยยันต์ และอนุสสรา ศุภการกำจร
ประสบการณ์จากตะกร้อช่วยให้โค้ชมอมแมมเข้าใจเรื่องการควบคุมลูกด้วยเท้า การจัดสมดุลร่างกาย จังหวะการโจมตี และท่าฟาดกลางอากาศ ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการเล่นเทคบอล
จากนักตะกร้อไทย สู่โค้ชเทคบอลเมียนมา
เทคบอลเป็นกีฬาที่เล่นด้วยลูกฟุตบอลบนโต๊ะโค้ง ผู้เล่นใช้ศีรษะ ลำตัว ต้นขา และเท้าในการส่งลูก โดยห้ามใช้มือหรือแขน แต่ละฝ่ายสัมผัสลูกได้ไม่เกินสามครั้งก่อนส่งกลับไปยังคู่แข่ง และห้ามใช้ส่วนเดิมของร่างกายสัมผัสลูกติดต่อกัน
รูปแบบการเล่นมีความใกล้เคียงกับเซปักตะกร้อ ทำให้นักตะกร้อจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถปรับตัวเข้าสู่เทคบอลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องความคล่องตัว การเตะลูก และการฟาดทำคะแนน
เส้นทางการทำงานกับเมียนมาเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มวางระบบพัฒนากีฬาเทคบอลอย่างจริงจัง สหพันธ์เทคบอลนานาชาติประกาศรับเมียนมาเข้าเป็นสมาชิกเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 พร้อมเปิดเผยว่า มีการหารือเรื่องการส่งผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ตัดสินจากไทยไปช่วยฝึกอบรมและยกระดับมาตรฐานให้แก่บุคลากรเมียนมา
ต่อมาโค้ชมอมแมมเข้ารับหน้าที่ดูแลนักกีฬาเทคบอลทีมชาติเมียนมา โดยนำพื้นฐานด้านตะกร้อของนักกีฬาแต่ละคนมาปรับให้เข้ากับกติกา รูปแบบสนาม และจังหวะการเล่นบนโต๊ะโค้ง
พาอดีตนักตะกร้อเมียนมาขึ้นแท่นแชมป์เอเชียนเกมส์
คิน นิน ไว เจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยว มีพื้นฐานจากกีฬาเซปักตะกร้อเช่นเดียวกับผู้ฝึกสอน เธอเคยเป็นตัวแทนทีมชาติเมียนมาลงแข่งขันเอเชียนเกมส์หลายครั้ง และเป็นหนึ่งในทีมตะกร้อหญิงที่คว้าเหรียญทองแดงประเภททีมชุดเมื่อปี 2561
นอกจากนี้ คิน นิน ไว ยังเคยคว้าเหรียญทองแดงเทคบอลประเภทคู่ผสมร่วมกับ โก โก ลวิน ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่เมืองซานยา ประเทศจีน ก่อนพัฒนาฝีมือจนขึ้นถึงตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวเอเชียนเกมส์ในปีเดียวกัน
ชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นผลงานร่วมกันระหว่างนักกีฬาที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติ กับโค้ชชาวไทยที่เข้าใจทั้งตะกร้อและเทคบอล โดยโค้ชมอมแมมมีหน้าที่ช่วยปรับเทคนิค วางแผนการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจก่อนลงสนาม
ความสำเร็จของโค้ชไทยในนามทีมชาติเมียนมา
แม้เหรียญทองจะถูกนับให้กับประเทศเมียนมา แต่ความสำเร็จของ คิน นิน ไว ทำให้ชื่อของโค้ชมอมแมมได้รับการกล่าวถึงในวงการกีฬาไทย ในฐานะอดีตนักกีฬาทีมชาติที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปสร้างผลงานในต่างประเทศ
เหรียญทองครั้งนี้ยังมีความหมายเป็นพิเศษ เพราะเป็นเหรียญทองหญิงเดี่ยวเหรียญแรกของกีฬาเทคบอลในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ และเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งแรกที่กีฬาชนิดนี้ได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการ
เอเชียนเกมส์ 2026 ยังเป็นเวทีที่นักกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำผลงานได้โดดเด่น โดยประเทศไทยคว้าเหรียญทองเทคบอล 3 จากทั้งหมด 5 ประเภท ขณะที่เมียนมาคว้าทองหญิงเดี่ยว และเกาหลีใต้ได้ทองชายเดี่ยว
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