“บุ๊ค Olives” แต่งงานแล้ว วิวาห์แฟนหนุ่มฮ่องกง สุดโรแมนติกที่โมนาโก
จากเจ้าของเพลงฮิต “ยังโสด” สู่เจ้าสาวป้ายแดง บุ๊ค Olives ควง เอเบล หยาง แฟนหนุ่มชาวฮ่องกง เข้าพิธีแต่งงานที่มอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก หลังถูกขอแต่งงานที่เกาหลีใต้เมื่อปลายปี 2568
ไม่โสดแล้วจ้า ขอแสดงความยินดีกับนักร้องสาว บุ๊ค Olives หรือ บุ๊ค ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติวง อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป Olives เจ้าของเพลงฮิตติดหูอย่าง “ยังโสด” ซึ่งล่าสุดได้เข้าพิธีแต่งงานกับ เอเบล หยาง (Abel Yeung) แฟนหนุ่มชาวฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พิธีวิวาห์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ที่มอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก โดยมีสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญ
เจ้าสาวปรากฏตัวในชุดแต่งงานสีขาวเรียบหรู ส่วนเจ้าบ่าวสวมชุดสูทสีเข้ม ทั้งคู่ร่วมบันทึกภาพตามสถานที่สำคัญของมอนติคาร์โล ก่อนนำภาพบรรยากาศภายในงานมาแบ่งปันให้เพื่อนและผู้ติดตามร่วมแสดงความยินดี
เส้นทางความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึงอีกขั้น หลังเอเบลเคยคุกเข่าขอบุ๊คแต่งงานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ ท่ามกลางทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสี ก่อนใช้เวลาเตรียมงานประมาณ 10 เดือนและเลือกโมนาโกเป็นสถานที่จัดพิธี
สำหรับ เอเบล หยาง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า King Hang Abel Yeung เป็นหนุ่มชาวฮ่องกง ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท Nova Dynamics Media ดูแลการบริหารโครงการและงานอีเวนต์ในฮ่องกง
ด้านบุ๊คเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป Olives ร่วมกับ มุก, พราว และเบสท์ เพลงที่สร้างชื่อให้วงมากที่สุดคือ “ยังโสด” ซึ่งโด่งดังจากท่อนร้องและท่าเต้นที่แฟนเพลงจดจำได้ทันที
หลังจากนี้เนื้อเพลง “ยังโสด โสด อยู่ทางนี้” คงใช้กับบุ๊คไม่ได้อีกต่อไป เพราะเจ้าตัวเปลี่ยนสถานะจากนักร้องสาวเจ้าของเพลงประจำคนโสด มาเป็นเจ้าสาวป้ายแดงอย่างเต็มตัวแล้ว
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