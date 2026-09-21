ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 17.30 น. MCOT HD 30
ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทยพบเวียดนาม ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. นัดชี้ชะตาเข้ารอบ ช่อง MCOT HD 30
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบเวียดนาม นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม E การแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามนากาอิ สเตเดียม เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น แฟนบอลชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง MCOT HD 30 หรือผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY
การแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ใช้รูปแบบพบกันหมดในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์โดยอัตโนมัติ พร้อมทีมอันดับ 3 ที่ผลงานดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่ม
ก่อนเกมนี้ ไทยรั้งอันดับ 4 ของตารางคะแนนกลุ่ม E ลงสนามมาแล้ว 2 นัด แพ้ทั้ง 2 นัด เวียดนามรั้งอันดับ 3 ลงสนาม 2 นัดเช่นกัน แพ้ทั้ง 2 นัด ผลต่างประตูได้เสียของทั้งสองทีมเท่ากันที่ -9 ทั้งไทยและเวียดนามต้องชนะเพื่อลุ้นอันดับ 3 ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
เงื่อนไขการผ่านเข้ารอบของไทยแบ่งตามผลการแข่งขันดังนี้
หากไทยชนะ ต้องลุ้นผลการแข่งขันกลุ่ม F ระหว่างเมียนมาและบังกลาเทศประกอบด้วย เข้ารอบทันทีหากเมียนมาและบังกลาเทศเสมอกัน หรือเมียนมาชนะด้วยผลต่างไม่เกิน 5 ประตู หรือบังกลาเทศชนะด้วยผลต่างไม่เกิน 8 ประตู
หากไทยเสมอ ตกรอบทันที เพราะจะมีคะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ยิงประตูได้น้อยกว่า ทำให้จบอันดับที่ 4 ของกลุ่ม
หากไทยแพ้ ตกรอบทันที เพราะจบอันดับที่ 4 ของกลุ่มเช่นกัน
จิราภรณ์ มงคลดี กองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรกว่างซี ผิงกั๋ว เป่ยหนง ในลีกจีน ให้สัมภาษณ์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อนลงสนามว่า ทุกคนเตรียมพร้อมร่างกายสมบูรณ์สำหรับเกมนี้ ไม่กดดันแม้ต้องชนะสถานเดียว
มั่นใจว่าสู้เวียดนามได้ ประสบการณ์จากการเล่นในลีกจีนถูกนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมทีม พร้อมย้ำจุดแข็งของทีมคือการเล่นร่วมกัน ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือทำประตูพาทีมเข้ารอบ
ริญญาภัทร์ มูลดง กองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์ในโอกาสเดียวกันว่า ผลงาน 2 นัดที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข แต่รู้สึกภูมิใจที่ได้ลงเล่นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียเป็นครั้งแรก
ทีมพูดคุยกันมากขึ้นเรื่องข้อผิดพลาดและให้กำลังใจกัน เวียดนามเป็นคู่แข่งที่สูสีกันมาตลอดในระดับอาเซียน เป้าหมายของเกมนี้คือชนะเพื่อเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 22 ก.ย. 69 บาส 3×3 ชายไทยเจอเกาหลีใต้ วอลเลย์หญิงชิงเหรียญ
- ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน
- ถ่ายทอดสด ฮ่องกง พบ ไทย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 20 ก.ย. 69 เวลา 14.00 น.
แหล่งข่าวอ้างอิง