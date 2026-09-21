ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 17.30 น. MCOT HD 30

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:01 น.
ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 17.30 น. MCOT HD 30
ภาพจาก : FA Thailand

ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทยพบเวียดนาม ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. นัดชี้ชะตาเข้ารอบ ช่อง MCOT HD 30

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบเวียดนาม นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม E การแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามนากาอิ สเตเดียม เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น แฟนบอลชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง MCOT HD 30 หรือผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY

การแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ใช้รูปแบบพบกันหมดในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์โดยอัตโนมัติ พร้อมทีมอันดับ 3 ที่ผลงานดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่ม

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ก่อนเกมนี้ ไทยรั้งอันดับ 4 ของตารางคะแนนกลุ่ม E ลงสนามมาแล้ว 2 นัด แพ้ทั้ง 2 นัด เวียดนามรั้งอันดับ 3 ลงสนาม 2 นัดเช่นกัน แพ้ทั้ง 2 นัด ผลต่างประตูได้เสียของทั้งสองทีมเท่ากันที่ -9 ทั้งไทยและเวียดนามต้องชนะเพื่อลุ้นอันดับ 3 ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทยพบเวียดนาม ศึกเอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก : FA Thailand

เงื่อนไขการผ่านเข้ารอบของไทยแบ่งตามผลการแข่งขันดังนี้

หากไทยชนะ ต้องลุ้นผลการแข่งขันกลุ่ม F ระหว่างเมียนมาและบังกลาเทศประกอบด้วย เข้ารอบทันทีหากเมียนมาและบังกลาเทศเสมอกัน หรือเมียนมาชนะด้วยผลต่างไม่เกิน 5 ประตู หรือบังกลาเทศชนะด้วยผลต่างไม่เกิน 8 ประตู

หากไทยเสมอ ตกรอบทันที เพราะจะมีคะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ยิงประตูได้น้อยกว่า ทำให้จบอันดับที่ 4 ของกลุ่ม

หากไทยแพ้ ตกรอบทันที เพราะจบอันดับที่ 4 ของกลุ่มเช่นกัน

จิราภรณ์ มงคลดี กองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรกว่างซี ผิงกั๋ว เป่ยหนง ในลีกจีน ให้สัมภาษณ์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อนลงสนามว่า ทุกคนเตรียมพร้อมร่างกายสมบูรณ์สำหรับเกมนี้ ไม่กดดันแม้ต้องชนะสถานเดียว

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เงื่อนไขการผ่านเข้ารอบของไทยแบ่งตามผลการแข่งขันดังนี้
ตารางคะแนนกลุ่ม E

มั่นใจว่าสู้เวียดนามได้ ประสบการณ์จากการเล่นในลีกจีนถูกนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมทีม พร้อมย้ำจุดแข็งของทีมคือการเล่นร่วมกัน ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือทำประตูพาทีมเข้ารอบ

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ริญญาภัทร์ มูลดง กองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์ในโอกาสเดียวกันว่า ผลงาน 2 นัดที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข แต่รู้สึกภูมิใจที่ได้ลงเล่นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียเป็นครั้งแรก

ทีมพูดคุยกันมากขึ้นเรื่องข้อผิดพลาดและให้กำลังใจกัน เวียดนามเป็นคู่แข่งที่สูสีกันมาตลอดในระดับอาเซียน เป้าหมายของเกมนี้คือชนะเพื่อเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 10:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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