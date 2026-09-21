“ทนายตั้ม” เตรียมบุก DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “กัน-ครอบครัว” อาจเอี่ยวเว็บพนัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:13 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:13 น.

“ทนายตั้ม” บ้าพลัง เตรียมบุก DSI วันนี้ เพื่อยื่นเอกสารและข้อมูล ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “กัน-ครอบครัว” อาจเอี่ยวเว็บพนัน

ทนายตั้ม หรือ ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ 10.00 น. ผมนำเอกสาร จากข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุด ทั้งจากคนรอบตัวและคนรู้จักของบุคคลใจบาง มาส่งให้เจ้าหน้าที่ DSI เพิ่มเติม รวมถึงขอให้มีการตรวจสอบเส้นเงินเวปพนันบุคคลใกล้ตัว อีก 5 คน ครับ

ใครเอาด้วย บัญชีเดิม ท้ายกสิกร 888”

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ทั้งนี้ทนายตั้มได้โพสต์ข้อความว่า “พรุ่งนี้ (21 ก.ย. 69) ขอยื่นให้ตรวจสอบเส้นเงิน ครอบครัว กันจอมพลัง+กระเทียม+อีฟ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:13 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:13 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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