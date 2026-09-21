“ทนายตั้ม” เตรียมบุก DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “กัน-ครอบครัว” อาจเอี่ยวเว็บพนัน
“ทนายตั้ม” บ้าพลัง เตรียมบุก DSI วันนี้ เพื่อยื่นเอกสารและข้อมูล ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “กัน-ครอบครัว” อาจเอี่ยวเว็บพนัน
ทนายตั้ม หรือ ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ 10.00 น. ผมนำเอกสาร จากข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุด ทั้งจากคนรอบตัวและคนรู้จักของบุคคลใจบาง มาส่งให้เจ้าหน้าที่ DSI เพิ่มเติม รวมถึงขอให้มีการตรวจสอบเส้นเงินเวปพนันบุคคลใกล้ตัว อีก 5 คน ครับ
ใครเอาด้วย บัญชีเดิม ท้ายกสิกร 888”
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ทั้งนี้ทนายตั้มได้โพสต์ข้อความว่า “พรุ่งนี้ (21 ก.ย. 69) ขอยื่นให้ตรวจสอบเส้นเงิน ครอบครัว กันจอมพลัง+กระเทียม+อีฟ”
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