ทายาทมาเอง! เอ็ดดี้ งัดหลักฐาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 โต้เขมรเคลมชุดไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:31 น.
ทายาทมาเอง! เอ็ดดี้ งัดหลักฐาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 โต้เขมรเคลมชุดไทย

ทายาทมาเอง! เอ็ดดี้ งัดหลักฐาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 บันทึกภาพบรรพบุรุษชาว เมืองกำแพงเพชร โต้เขมรเคลมชุดไทย

นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ระบุว่า เขมรเคลมชุดไทย และนี่คือภาพบรรพบุรุษของผมเองซึ่งเป็นชาวเมืองกำแพงเพชร ภาพฝีพระหัตถ์ ร.5

ภาพชาวเมืองกำแพงเพชรในอดีตถูกคนกัมพูชาแคมว่าเป็นบรรพบุรุษชาวเขมรในงานประกวด Miss Universe Cambodia 2026 โดยพิธีกรบรรยายว่าเป็น “ชุดเขมร วัฒนธรรมเขมรโบราณ”

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ล่าสุด ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากได้ร่วมกันแชร์ข้อมูลหลักฐานว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายโบราณจาก “หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เล่ม ๓” ซึ่งบันทึกภาพของ “หญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)” ที่ปรากฏการแต่งกายอย่างชัดเจนด้วยการสวมเสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าสไบ นุ่งโจงกระเบน และตัดผมทรงดอกกระทุ่ม

ผมมีอีกภาพหลักฐานชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากคุณย่าของผมคือ คุณย่า แฉล้ม รามสูต เป็นทายาทพระยากำแพงเพชร เจ้าเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเรามีภาพถ่ายของบรรพบุรุษที่เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงถ่ายไว้เองเมื่อครั้งเสด็จเยือนเมืองกำแพงเพชร

ในภาพจะเห็นชัดเจน เสื้อของผู้หญิงส่วนใหญ่ เสื้อคอปิด แขนยาวค่อนข้างเข้ารูป ลักษณะแขนกระบอก โดยเฉพาะผู้หญิงแถวหลังและแถวกลาง ผ้าห่มทับเสื้อ หลายคนห่มผ้าเฉียงพาดไหล่ข้างหนึ่ง ลักษณะสไบเฉียง บางผืนมีลวดลายหรือขอบตกแต่ง เห็นชัดที่ผู้หญิงด้านซ้ายและกลางภาพ

ผ้านุ่ง หลายคนนุ่งโจงกระเบน เห็นลักษณะผ้ารวบผ่านหว่างขาและแยกตามขาได้ชัด โดยเฉพาะคนด้านหน้าซ้ายและขวา เสื้อของคนรุ่นสาวด้านหน้า สองคนด้านหน้าซ้ายและขวาสวมเสื้อแขนยาว มีระบายหรือลูกไม้บริเวณคอและอก ต่างจากเสื้อเรียบของผู้สูงวัย

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เสื้อของผู้ชายด้านขวา เสื้อสีอ่อน คอตั้ง ติดกระดุมด้านหน้า เป็นชุดราชปะแตน ทรงผม ผู้หญิงหลายคนไว้ผมสั้น ด้านบนยาวและหวีตั้งหรือเสย มีลักษณะใกล้เคียงทรงดอกกระทุ่ม (แต่แต่ละคนไม่ได้ทำผมเหมือนกันทั้งหมด)

ภาพบรรพบุรุษของผมเองภาพนี้ เป็นภาพชาวเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีบันทึกโดยพี่แขก นพรัตน์ รามสูต เป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกไว้เมื่อวันศุกร์ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ความว่า วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙

…ตระกูลของเจ้าเมืองกำแพงเพชร ได้มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือ โดยทรงถ่ายภาพบรรพบุรษในตระกูลขณะนั้น และทรงบันทึกชื่อ อายุ ความสัมพันธ์ในตระกูลไว้เป็นหลักฐานที่ปรากฎมาจนถึงปัจจุบันนี้…

..ในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 ทรงบันทึกไว้ว่า … ” ..แล้วถ่ายรูปพวกตระกูลเมืองกำแพงที่มาหา ตั้งต้นคือ ท่านผู้หญิงทรัพย์ภรรยาพระยากำแพง (เกิด) อายุ ๙๓ ปีจอ เห็นจะเปน ปีจอ ฉศก จุลศักราช ๑๑๗๖ ยังสบายแจ่มใส พูดจาไม่หลง เดินได้ เปนต้น

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กับลูกที่มา ๒ คนคือ ชื่อผึ้ง เปนภรรยาพระพล (เหลี่ยม) อายุ ๗๓ ปี ลูกคนสุดท้องชื่อภู่ เคยไปทำราชการในวัง ครั้งรัชกาลที่ ๔ แล้วมาเปนภรรยาพระยารามรณรงค์ (หรุ่น) อายุ ๖๔ ปี หลานหญิงชื่อหลาบ เปนภรรยาหลวงแพ่งอายุ ๖๔ ปี หลานหญิง​ชื่อเพื่อน เปนภรรยาพระพลอายุ ๔๖ ปี

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หลานหญิงชื่อพัน ภรรยาหลวงพิพิธอภัยอายุ ๔๔ ปี หลานชายหลวงพิพิธอภัยอายุ ๔๔ ปี เหลนที่มา ๖ คน คือกระจ่าง ภรรยานายชิตอายุ ๒๔ ปี เปล่งภรรยานายคลองอายุ ๒๑ ริ้วบุตรีพระพลอายุ ๑๗ ประคองอายุ ๑๗ หวีดอายุ ๑๖ บุตรหลวงพิพิธอภัย ลออง บุตรีนายจีนอายุ ๑๒ ปี โหลนได้ตัวมา ๒ คน แต่ถ่ายคนเดียว

แต่ที่ชื่อเลอียด บุตรีโน้มอายุ ๑๓ ปี ได้ถ่ายรวมกันเปน ๕ ชั่วคน ที่ถ่ายนี้กันออกเสียบ้างด้วยมาไม่ครบหมดด้วยกัน ลูก หลาน เหลน โหลน ซึ่งสืบมาแต่ท่านผู้หญิงทรัพย์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ ๑๑๑ คน..”

…อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญ ที่คนในตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชร ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด โดยนำ ดาบพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แก่ พระยารามรณรงค์สงคราม รามภักดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ (นุช) เจ้าเมืองกำแพงเพชรท่านแรก นำมาถวายแด่พระพุทธเจ้าหลวง ตามโบราณราชประเพณี แต่เดิมมา…

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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