ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ จีน เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:07 น.
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ จีน เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

โปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ จีน รอบรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น.

ดูวอลเลย์บอลสด ทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ จีน วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ที่สนามพาร์ค อารีนา โคมากิ ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY

ไทยผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายด้วยการเอาชนะอินโดนีเซีย 3 ต่อ 0 เซต ในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 20 กันยายน ด้วยสกอร์ 25-10, 29-27 และ 25-16

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ทีมไทยยังไม่แพ้ใครและยังไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยตลอด 4 นัด โดยรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C ชนะมองโกเลีย คีร์กีซสถาน และไชนีส ไทเป 3 ต่อ 0 เซตเหมือนกันทั้งสามนัด

จีนเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสถิติเดียวกัน คือ ชนะรวด 4 นัด และยังไม่เสียเซต หลังเอาชนะฟิลิปปินส์และคาซัคสถานในกลุ่ม B ก่อนถล่มเวียดนาม 3 ต่อ 0 เซตในรอบ 8 ทีมสุดท้าย

รีแมตช์ ไทย พบ จีน เจ้าเอเชีย

รีแมตช์นัดชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ซึ่งไทยเอาชนะจีนไป 3 ต่อ 2 เซต คว้าแชมป์เอเชียพร้อมโควตาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทย

อย่างไรก็ตาม สถิติการพบกัน 7 นัดหลังสุดในทุกรายการ จีนยังเป็นฝ่ายชนะ 4 นัด ไทยชนะ 3 นัด ขณะที่อันดับโลกปัจจุบัน จีนอยู่อันดับ 7 ส่วนไทยอยู่อันดับ 13 และจีนยังเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมส์ 2022 อีกด้วย

ทีมไทยชุดนี้มี พรพรรณ เกิดปราชญ์ เป็นกัปตันทีม พร้อมผู้เล่นหลักอย่าง พิมพิชยา ก๊กรัมย์, อัจฉราพร คงยศ, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร และชัชชุอร โมกศรี

ลิงก์ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน

  • เวลา: 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36
  • ดูออนไลน์: AIS PLAY

รอบรองชนะเลิศอีกคู่ และโปรแกรมชิงเหรียญ

  • 21 ก.ย. เวลา 17.20 น. เกาหลีใต้ พบ ญี่ปุ่น
  • 22 ก.ย. เวลา 14.00 น. นัดชิงเหรียญทองแดง
  • 22 ก.ย. เวลา 17.20 น. นัดชิงเหรียญทอง

ผู้ชนะของคู่ ไทย พบ จีน จะเข้าชิงเหรียญทองกับผู้ชนะระหว่าง เกาหลีใต้ กับ ญี่ปุ่น ส่วนทีมที่แพ้จะไปชิงเหรียญทองแดง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:07 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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