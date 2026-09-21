เปิดคลิปนาทีชายไต้หวันเข็นกระเป๋าเดินทาง หลังฆ่ารัดคอหญิงไทย ซุกกระเป๋าก่อนนำแช่ตู้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:01 น.

หนุ่มไต้หวัน ฆ่ารัดคอแฟนสาวชาวไทย ก่อนนำร่างซุกกระเป๋า แช่ตู้ในบริษัทที่เมืองไท่จง ตำรวจเร่งสอบทำไมไม่มีใครรู้ รวมถึงมูลเหตุจูงใจ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน สำนักข่าว TVBS รายงานว่าชายวัย 43 ปี สกุลหวู่ ได้ก่อเหตุฆ่ารัดคอดีตแฟนสาวชายไทย ก่อนจะจะนำร่างซุกในกระเป๋าเดินทางและซ่อนในตู้แช่ของทางบริษัท ในเขตพัฒนาเมืองที่ 7 ของเมืองไท่จง ไต้หวัน

โดยจากการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุคบกับผู้ตายมานานหนึ่งปีและมีปัญหาขัดแย้งกัน ก่อนที่ทั้งสองจะเลิกกัน ซึ่งฝ่ายชายได้รัดคอเธอ ก่อนจะนำร่างห่อในพลาสติกใส่กระเป๋าเดินทางและจับแช่ในตู้ของบริษัท จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้ก่อเหตุทำงานด้านสนับสนุนด้านธุรการในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง

โฆษณา

อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีข้อสงสัยหลายจุดในคดีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดทำไมถึงคนในที่ทำงานไม่ทราบถึงความผิดปกตินี้ รวมไปถึงมูลเหตุจูงใจในเหตุดังกล่าว

เบื้องต้นอัยการพิจารณาสั่งฟ้องนายหวู่ในข้อหาฆาตกรรม ก่อนจะขอให้คุมตัวผู้ก่อเหตุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 09:01 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดที่มาภาพ หญิงกำแพงเพชร ขึ้นทะเบียน UNESCO หลังกัมพูชามั่วอ้างเป็นคนเขมร

เปิดที่มาภาพ หญิงกำแพงเพชร ขึ้นทะเบียน UNESCO หลังกัมพูชามั่วอ้างเป็นคนเขมร

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

สั่งสอบแล้ว ผอ.รพ. ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี มีคลิปชวนลูกน้องเล่นไพ่ห้อง OPD ทุกเย็น

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

“พี่เต้” เสนอ “ทนายตั้ม-กัน จอมพลัง” ชกกันบนเวที หาเงินบริจาคภัยน้ำท่วม

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ล่มทั่วโลก Facebook และ Instagram สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เข้าใช้งานไม่ได้

ล่มทั่วโลก Facebook และ Instagram สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เข้าใช้งานไม่ได้

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดที่มาภาพ หญิงกำแพงเพชร ขึ้นทะเบียน UNESCO หลังกัมพูชามั่วอ้างเป็นคนเขมร ข่าว

เปิดที่มาภาพ หญิงกำแพงเพชร ขึ้นทะเบียน UNESCO หลังกัมพูชามั่วอ้างเป็นคนเขมร

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบแล้ว ผอ.รพ. ตำบลคลองหนึ่ง ปทุมธานี มีคลิปชวนลูกน้องเล่นไพ่ห้อง OPD ทุกเย็น

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พี่เต้” เสนอ “ทนายตั้ม-กัน จอมพลัง” ชกกันบนเวที หาเงินบริจาคภัยน้ำท่วม

34 นาที ที่แล้ว
ล่มทั่วโลก Facebook และ Instagram สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เข้าใช้งานไม่ได้ ข่าว

ล่มทั่วโลก Facebook และ Instagram สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เข้าใช้งานไม่ได้

36 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลือ สุดท้ายเสียชีวิต ข่าว

สุดเศร้า! นักวิ่งเทรลชาย ล้มหมดสติระยะ 25 กม. ทีมนักวิ่งเร่งช่วยเหลือ สุดท้ายเสียชีวิต

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อุทยานเขาใหญ่เรียกตัวตีนผี ขับซิ่งเข้าใกล้ “พ่องาทอง” และ “ต้นกล้า” สองช้างป่าพ่อลูก

53 นาที ที่แล้ว
“บุ๊ค Olives” แต่งงานแล้ว วิวาห์แฟนหนุ่มฮ่องกง สุดโรแมนติกที่โมนาโก บันเทิง

“บุ๊ค Olives” แต่งงานแล้ว วิวาห์แฟนหนุ่มฮ่องกง สุดโรแมนติกที่โมนาโก

58 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 17.30 น. MCOT HD 30 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 17.30 น. MCOT HD 30

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทายาทมาเอง! เอ็ดดี้ งัดหลักฐาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 โต้เขมรเคลมชุดไทย ข่าว

ทายาทมาเอง! เอ็ดดี้ งัดหลักฐาน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 โต้เขมรเคลมชุดไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายตั้ม” เตรียมบุก DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “กัน-ครอบครัว” อาจเอี่ยวเว็บพนัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ จีน เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ไทย พบ จีน เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปัตตานีเอฟซี ออกแถลง สั่งปรับมาตรการหลังรถบดหญ้าทับ “แอนดรอส ทาวน์เซนด์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ออกหมายเรียก “ป๋อง สุพรรณ” เซียนพระดัง คนสนิท “อดีตหลวงพ่อโชติ” สอบมูลนิธิวัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตอบข้อกฎหมาย ไม่ได้ออกหน้า แต่ออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน มีความผิดหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

MRT สายน้ำเงิน-สายสีม่วง ทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการปกติ หลังไฟไหม้สถานีเตาปูน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 ก.ย. 69 เช็กโปรแกรมไทย ช่องถ่ายทอดสด ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 21 ก.ย. 69 เช็กโปรแกรมไทย ช่องถ่ายทอดสด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 กันยายน 2569 ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย. 69 จีนจ่าฝูง ไทยหัวตาราง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
MRT สายสีม่วงเปิดถึงเตาปูน BEM ข่าว

ด่วน! รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูน หลังไฟไหม้ราง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคบอลไทยคว้า 2 เหรียญทองแรกในเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เทคบอลไทยฟอร์มดุ คว้า 2 เหรียญทองแรกในเอเชียนเกมส์ 2026

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
วางแผนการเดินทางหลัง MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงขัดข้อง ปิดบางสถานีกระทบเดินทางล่าช้า หากเปิดไม่ทันจันทร์ ข่าว

วางแผนเดินทาง MRT เตาปูนแก้ไขไม่ทันวันจันทร์ เลี่ยงจุดขัดข้อง เผื่อเวลาช่วงเร่งด่วน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงหยุดวิ่ง ข่าว

ป่วนหนัก! MRT สายสีน้ำเงิน ไฟฟ้าลัดวงจร-ไฟไหม้รางรถไฟ เร่งแก้ไข จัดรถรับส่งฟรี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาดสาเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้า MRT เตาปูน ฝนตกทำความชื้นสูงจนไฟฟ้าลัดวงจร ข่าว

คาดสาเหตุ ไฟลุกรางรถไฟฟ้าเตาปูน เช็กสถานีปิดชั่วคราว เตือนล่าช้า 60 นาที

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 22.30 น.

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเล่าอุปสรรคชุดนักกีฬาเอเชียนเกมส์ แก้ปัญหาดีไซน์ ชูฝีมือคนไทยสู่สากล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอิตาลี เตรียมเสนอแบนนักเรียนห้ามคลุมใบหน้า จำกัดโควต้านักเรียนต่างชาติในชั้นเรียน