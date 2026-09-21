เปิดคลิปนาทีชายไต้หวันเข็นกระเป๋าเดินทาง หลังฆ่ารัดคอหญิงไทย ซุกกระเป๋าก่อนนำแช่ตู้
หนุ่มไต้หวัน ฆ่ารัดคอแฟนสาวชาวไทย ก่อนนำร่างซุกกระเป๋า แช่ตู้ในบริษัทที่เมืองไท่จง ตำรวจเร่งสอบทำไมไม่มีใครรู้ รวมถึงมูลเหตุจูงใจ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน สำนักข่าว TVBS รายงานว่าชายวัย 43 ปี สกุลหวู่ ได้ก่อเหตุฆ่ารัดคอดีตแฟนสาวชายไทย ก่อนจะจะนำร่างซุกในกระเป๋าเดินทางและซ่อนในตู้แช่ของทางบริษัท ในเขตพัฒนาเมืองที่ 7 ของเมืองไท่จง ไต้หวัน
โดยจากการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุคบกับผู้ตายมานานหนึ่งปีและมีปัญหาขัดแย้งกัน ก่อนที่ทั้งสองจะเลิกกัน ซึ่งฝ่ายชายได้รัดคอเธอ ก่อนจะนำร่างห่อในพลาสติกใส่กระเป๋าเดินทางและจับแช่ในตู้ของบริษัท จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้ก่อเหตุทำงานด้านสนับสนุนด้านธุรการในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีข้อสงสัยหลายจุดในคดีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดทำไมถึงคนในที่ทำงานไม่ทราบถึงความผิดปกตินี้ รวมไปถึงมูลเหตุจูงใจในเหตุดังกล่าว
เบื้องต้นอัยการพิจารณาสั่งฟ้องนายหวู่ในข้อหาฆาตกรรม ก่อนจะขอให้คุมตัวผู้ก่อเหตุ
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