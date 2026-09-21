“ซาบีดา” สั่งเรียกถกด่วน หลัง มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ขโมยภาพชุดไทยไปเคลมเป็นชุดเขมร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 08:37 น.

ซาบีดา สั่งเรียกถกด่วน หลัง มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ขโมยภาพชุดไทยไปเคลมเป็นชุดเขมร โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมทราบเรื่องแล้ว

จากกรณีประเด็น มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ได้มีการหยิบภาพ “ชุดไทย” ประกอบเป็นคลิป ไปเคลมว่าเป็นชุดเขมร จากนั้นเหล่าผู้เข้าประกวดก็เดินออกมา ด้วยการสวมชุดที่พิธีกรอ้างว่าเป็นชุดกัมพูชาในอดีต จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์และเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมมีความเคลื่อนไหวนั้น

ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “กระทรวงวัฒนธรรมรับทราบข้อห่วงใยและข้อคิดเห็น ของประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “ชุดไทย” ซึ่งเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ของชาติไทย

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ขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างติดตาม ข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด แนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่คุณค่า ของชุดไทยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่าง ต่อเนื่องต่อไป”

พร้อมกันนี้มีรายงานว่าทาง น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงประเด็นดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนวันนี้เวลา 9.00 น.

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 08:37 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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