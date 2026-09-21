ปัตตานีเอฟซี ออกแถลง สั่งปรับมาตรการหลังรถบดหญ้าทับ “แอนดรอส ทาวน์เซนด์”
ปัตตานีเอฟซี ออกแถลง สั่งปรับมาตรการหลังรถบดหญ้าทับ “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” ขณะวอร์มร่างกาย พร้อมติดต่อขอโทษ พีที ประจวบ
จากกรณีที่ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ พีที ประจวบ เอฟซี กำลังวอร์มร่างกายและวิ่งไปเล่นฟุตบอล เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบดหญ้าของสนามกำลังทำงานอยู่ ทำให้รถบดหญ้าพุ่งชนและทับเข้าที่บริเวณเอวและสะโพก จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ปัตตานีเอฟซี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “แถลงการณ์สโมสรปัตตานี เอฟซี ฉบับที่ 2
ความคืบหน้าการดำเนินงานภายหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันกับสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ นักฟุตบอลสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ระหว่างช่วงพักครึ่งเวลาการแข่งขันฟุตบอลกับสโมสรปัตตานี เอฟซี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569 ซึ่งสโมสรได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ กล่าวขอโทษ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไปแล้วนั้น
สโมสรปัตตานี เอฟซี ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้แฟนฟุตบอลและประชาชนได้รับทราบถึงการแสดงความรับผิดชอบและการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของสโมสร ตามมติที่ประชุมบอร์ดบริหารของสโมสรฯ ดังนี้
1. การประสานงานและดูแลนักฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บ
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ ประธานสโมสรปัตตานี เอฟซี ได้ประสานงานกับนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี เพื่อแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และแสดงความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุดังกล่าว สโมสรปัตตานี เอฟซี ขอขอบคุณประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี สำหรับความเข้าใจและไมตรีที่มีให้แก่กัน และสโมสรขอส่งกำลังใจให้ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ สามารถฟื้นฟูร่างกายและกลับมาลงสนามแข่งขันได้โดยเร็ว
2. การทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัย
แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดขึ้น แต่สโมสรตระหนักดีว่า ความปลอดภัยของนักฟุตบอลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุด ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว สโมสรได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสนามแข่งขัน โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์บำรุงรักษาสนามในระหว่างการหยุดพักครึ่งเวลาของการแข่งขัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีก สโมสรได้กำหนดแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัย ดังนี้
ประการแรก ห้ามใช้เครื่องจักรหนักภายในสนามแข่งขันในช่วงเวลาที่มีนักฟุตบอลลงแข่งขันหรืออบอุ่นร่างกาย รวมถึงช่วงพักครึ่งเวลาที่นักฟุตบอลยังคงใช้พื้นที่สนาม
ประการที่สอง กำหนดให้มีการตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสี่ยงก่อนนำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์บำรุงรักษาสนามเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง
ประการที่สาม ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
สโมสรจะนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักฟุตบอล สโมสรคู่แข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3. ความรับผิดชอบและการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
สโมสรขอขอบคุณแฟนฟุตบอลและประชาชนทุกท่านที่แสดงความห่วงใยและให้ข้อเสนอแนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สโมสรขอยืนยันว่า แม้ประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี จะได้แสดงความเข้าใจและไม่ได้ติดใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แต่สโมสรปัตตานี เอฟซี ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลนักฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บ และการดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
สโมสรจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาปรับปรุงมาตรฐานการจัดการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักฟุตบอลและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก
ท้ายที่สุด สโมสรปัตตานี เอฟซี ขอขอบคุณสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี สำหรับความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสโมสร ตลอดจนขอขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกท่านที่ให้กำลังใจและร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสโมสร
สโมสรจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักฟุตบอล สโมสรคู่แข่งขัน และแฟนฟุตบอลทุกคนต่อไป”
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