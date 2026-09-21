ปัตตานีเอฟซี ออกแถลง สั่งปรับมาตรการหลังรถบดหญ้าทับ “แอนดรอส ทาวน์เซนด์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 08:22 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 08:22 น.

ปัตตานีเอฟซี ออกแถลง สั่งปรับมาตรการหลังรถบดหญ้าทับ “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” ขณะวอร์มร่างกาย พร้อมติดต่อขอโทษ พีที ประจวบ

จากกรณีที่ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ พีที ประจวบ เอฟซี กำลังวอร์มร่างกายและวิ่งไปเล่นฟุตบอล เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบดหญ้าของสนามกำลังทำงานอยู่ ทำให้รถบดหญ้าพุ่งชนและทับเข้าที่บริเวณเอวและสะโพก จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ปัตตานีเอฟซี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “แถลงการณ์สโมสรปัตตานี เอฟซี ฉบับที่ 2

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ความคืบหน้าการดำเนินงานภายหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันกับสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี

สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ นักฟุตบอลสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ระหว่างช่วงพักครึ่งเวลาการแข่งขันฟุตบอลกับสโมสรปัตตานี เอฟซี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569 ซึ่งสโมสรได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ กล่าวขอโทษ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไปแล้วนั้น

สโมสรปัตตานี เอฟซี ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้แฟนฟุตบอลและประชาชนได้รับทราบถึงการแสดงความรับผิดชอบและการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของสโมสร ตามมติที่ประชุมบอร์ดบริหารของสโมสรฯ ดังนี้

1. การประสานงานและดูแลนักฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บ

ภายหลังเกิดเหตุการณ์ ประธานสโมสรปัตตานี เอฟซี ได้ประสานงานกับนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี เพื่อแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และแสดงความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุดังกล่าว สโมสรปัตตานี เอฟซี ขอขอบคุณประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี สำหรับความเข้าใจและไมตรีที่มีให้แก่กัน และสโมสรขอส่งกำลังใจให้ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ สามารถฟื้นฟูร่างกายและกลับมาลงสนามแข่งขันได้โดยเร็ว

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2. การทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัย

แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดขึ้น แต่สโมสรตระหนักดีว่า ความปลอดภัยของนักฟุตบอลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุด ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว สโมสรได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสนามแข่งขัน โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์บำรุงรักษาสนามในระหว่างการหยุดพักครึ่งเวลาของการแข่งขัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีก สโมสรได้กำหนดแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัย ดังนี้

ประการแรก ห้ามใช้เครื่องจักรหนักภายในสนามแข่งขันในช่วงเวลาที่มีนักฟุตบอลลงแข่งขันหรืออบอุ่นร่างกาย รวมถึงช่วงพักครึ่งเวลาที่นักฟุตบอลยังคงใช้พื้นที่สนาม

ประการที่สอง กำหนดให้มีการตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสี่ยงก่อนนำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์บำรุงรักษาสนามเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

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ประการที่สาม ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

สโมสรจะนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักฟุตบอล สโมสรคู่แข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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3. ความรับผิดชอบและการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ

สโมสรขอขอบคุณแฟนฟุตบอลและประชาชนทุกท่านที่แสดงความห่วงใยและให้ข้อเสนอแนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สโมสรขอยืนยันว่า แม้ประธานสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี จะได้แสดงความเข้าใจและไม่ได้ติดใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แต่สโมสรปัตตานี เอฟซี ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลนักฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บ และการดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
สโมสรจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาปรับปรุงมาตรฐานการจัดการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักฟุตบอลและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก

ท้ายที่สุด สโมสรปัตตานี เอฟซี ขอขอบคุณสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี สำหรับความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสโมสร ตลอดจนขอขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกท่านที่ให้กำลังใจและร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสโมสร

สโมสรจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักฟุตบอล สโมสรคู่แข่งขัน และแฟนฟุตบอลทุกคนต่อไป”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 08:22 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 08:22 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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