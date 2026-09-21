อิตาลี เตรียมเสนอแบนนักเรียนห้ามคลุมใบหน้า จำกัดโควต้านักเรียนต่างชาติในชั้นเรียน
อิตาลี เตรียมเสนอแบนนักเรียนห้ามคลุมใบหน้า จำกัดโควต้านักเรียนต่างชาติในชั้นเรียน ชี้เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติปรับตัวได้ง่ายขึ้น
เมื่อวันที่ 20 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า นาง จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่าทางอิตาลีเตรียมเสนอแบนเครื่องสวมใส่คลุมใบหน้าภายในโรงเรียน พร้อมจำกัดนักเรียนต่างชาติต่อห้อง ภายหลังจากที่ปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นใหญ่ในประเทศอิตาลี
โดยนางเมโลนี อธิบายสาเหตุของนโยบายดังกล่าวว่า หากมีเด็กเพียงคนเดียวในชั้นเรียนที่ไม่เข้าใจภาษาอิตาลี เด็กคนนั้นก็น่าจะสามารถเรียนรู้ภาษาและปรับตัวเข้ากับกลุ่มได้โดยเร็วด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นและครู แต่หากจำนวนเด็กที่ไม่เข้าใจภาษานั้นมีมาก หรือถึงขั้นเป็นคนส่วนใหญ่ของห้อง สถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่ใช่การบูรณาการเข้าด้วยกันอีกต่อไป แต่เป็นการละเลยเพิกเฉย
พร้อมกล่าวอีกว่า เด็กต้องไปโรงเรียนโดยเปิดเผยใบหน้า และในอิตาลี ไม่มีใครสามารถกำหนดให้หญิงสาวต้องปกปิดใบหน้าของตนได้ โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีอยู่จริงหรือที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมา
อย่างไรก็ตามนายกอิตาลียังไม่ได้ระบุว่าจำนวนจำกัดนักเรียนจะอยู่ที่เท่าไหร่ โดยตัวเลขปัจจุบันนักเรียนที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีในชั้นเรียนอยู่ที่ราวๆร้อยละ 11.6 หรือปประมาณเกือบ 12 คนต่อนักเรียน 100 คน
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