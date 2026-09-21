ออกหมายเรียก “ป๋อง สุพรรณ” เซียนพระดัง คนสนิท “อดีตหลวงพ่อโชติ” สอบมูลนิธิวัด
กองปราบเตรียม ออกหมายเรียก “ป๋อง สุพรรณ” เซียนพระดัง คนสนิท “อดีตหลวงพ่อโชติ” สอบมูลนิธิวัดพุทไธสวรรค์ ในวันที่ 22 ส.ค.
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม นายอติโชติ ทังประเสริฐ หรือ อดีตหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ และ น.ส.ปุณยวีร์ (ขอสงวนนามสกุล) หรือ สีกาเอ๋ ร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นข่าวดังตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า หลังจากได้ข้อมูลเส้นทางการเงินจากวัดพุทไธศวรรย์ พนักงานสอบสวนกองปราบได้ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปตรวจสอบ
เพื่อหาความเกี่ยวข้องว่าเชื่อมโยงถึงใครบ้าง โดย ปปง. ได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบเส้นเงินกลับมาให้บางส่วนแล้ว ชุดทำงานสืบสวน กก.1.บก.ป. อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอยู่
รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากนายอติโชติถูกจับดำเนินคดี พร้อมโดนตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ จนพบว่า นายอติโชติ ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติขึ้นมา โดยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานกรรมการ มีคณะกรรมการอยู่ทั้งสิ้น 6 คน
ขณะนี้พนักงานสอบสวนเรียกตัวมาสอบสวนไปแล้ว 5 ราย ต่างให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ส่วนกรรมการคนสุดท้ายที่เรียกตัวมาสอบคือ นายเสมอ งิ้วงาม หรือ ป๋อง สุพรรณ เซียนพระชื่อดังของวงการพระเครื่อง ซึ่งถูกตรวจพบว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย โดยพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้เข้ามาพบเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชคิ ภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้
สำหรับ ป๋อง สุพรรณ เป็นบุคคลใกล้ชิดกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรค์ มาตั้งแต่มีการจัดสร้างเหรียญ “เหนือดวง” แล้ว ก่อนจะถูกนายอติโชติขอให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ จากการตรวจสอบเส้นเงินที่ตรวจยึดและส่งปปง.ไปตรวจสอบ ไม่พบความเชื่อมโยงกับ ป๋อง สุพรรณ แต่อย่างใด
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