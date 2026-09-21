ตอบข้อกฎหมาย ไม่ได้ออกหน้า แต่ออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน มีความผิดหรือไม่?
คลังสารสนเทศรัฐสภา ตอบข้อกฎหมาย ไม่ได้ออกหน้า แต่ออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน มีความผิดหรือไม่ หลังมีคลิปเสียงปริศนาถูกเผยแพร่ในเน็ต
เพจเฟซบุ๊ก PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา โพสต์ชี้แจงข้อกฎหมายหลังมีการตั้งคำถามว่า ไม่ได้ออกหน้า แต่มีการออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นั้น โดยทางเพจระบุว่า “พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ