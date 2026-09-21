ตอบข้อกฎหมาย ไม่ได้ออกหน้า แต่ออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน มีความผิดหรือไม่?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 07:41 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 07:41 น.

คลังสารสนเทศรัฐสภา ตอบข้อกฎหมาย ไม่ได้ออกหน้า แต่ออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน มีความผิดหรือไม่ หลังมีคลิปเสียงปริศนาถูกเผยแพร่ในเน็ต

เพจเฟซบุ๊ก PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา โพสต์ชี้แจงข้อกฎหมายหลังมีการตั้งคำถามว่า ไม่ได้ออกหน้า แต่มีการออกเสียงโปรโมตเว็บพนัน ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นั้น โดยทางเพจระบุว่า “พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

มาตรา 12 ​ ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 07:41 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 07:41 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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