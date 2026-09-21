MRT สายน้ำเงิน-สายสีม่วง ทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการปกติ หลังไฟไหม้สถานีเตาปูน
MRT สายน้ำเงิน-สายสีม่วง ทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการปกติ หลังไฟไหม้สถานีเตาปูน เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมในคืนเดียวเพื่อให้กลับมาเปิดบริการเร็วที่สุด
จากกรณีเหตุระทึกไฟไหม้รางรถไฟ MRT สถานีเตาปูน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก จึงทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดแสงเพลิงขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
โดยทาง BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ทางหน่วยงานจะเร่งดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูน พร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการ สำหรับสถานี บางอ้อ–กำแพงเพชร ที่ปิดให้บริการชั่วคราวในวันนี้ จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ และเล็งกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 21 ก.ย. นั้น
ล่าสุด BEM ได้อัปเดตว่า “MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ทุกสถานี เปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วครับ”
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