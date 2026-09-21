MRT สายน้ำเงิน-สายสีม่วง ทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการปกติ หลังไฟไหม้สถานีเตาปูน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 07:27 น.

MRT สายน้ำเงิน-สายสีม่วง ทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการปกติ หลังไฟไหม้สถานีเตาปูน เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมในคืนเดียวเพื่อให้กลับมาเปิดบริการเร็วที่สุด

จากกรณีเหตุระทึกไฟไหม้รางรถไฟ MRT สถานีเตาปูน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก จึงทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดแสงเพลิงขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

โดยทาง BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ทางหน่วยงานจะเร่งดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูน พร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการ สำหรับสถานี บางอ้อ–กำแพงเพชร ที่ปิดให้บริการชั่วคราวในวันนี้ จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ และเล็งกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 21 ก.ย. นั้น

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ล่าสุด BEM ได้อัปเดตว่า “MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ทุกสถานี เปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วครับ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 07:27 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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