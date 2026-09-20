ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย. 69 จีนจ่าฝูง ไทยหัวตาราง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 19:06 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 19:09 น.
ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 กันยายน 2569

ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 20 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 11 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 4 จากเทคบอล 3 เหรียญทอง และคาราเต้ 1 เหรียญเงิน

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่สองของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 29 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 11 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 20 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 19 เหรียญ ซึ่งเป็นจำนวนเหรียญรวมที่ใกล้เคียงกับจีนมาก แต่ยังห่างกันที่จำนวนเหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 4 ด้วย 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน นำคาซัคสถานที่มีเหรียญทองเท่ากัน 3 เหรียญ แต่ไม่มีเหรียญเงิน

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 20 ก.ย. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 11 6 3 20
2 ญี่ปุ่น 6 6 7 19
3 เกาหลีใต้ 3 3 7 13
4 ไทย 3 1 0 4
5 คาซัคสถาน 3 0 2 5
6 เมียนมา 1 1 1 3
7 มาเก๊า 1 1 0 2
8 คูเวต 1 0 1 2
9 ไชนีส ไทเป 0 2 1 3
10 ฮ่องกง 0 2 0 2
10 อินเดีย 0 2 0 2
12 อินโดนีเซีย 0 1 3 4
13 อิรัก 0 1 2 3
14 เลบานอน 0 1 1 2
14 สิงคโปร์ 0 1 1 2
16 กาตาร์ 0 1 0 1
16 อุซเบกิสถาน 0 1 0 1
18 กัมพูชา 0 0 2 2
18 มาเลเซีย 0 0 2 2
18 เวียดนาม 0 0 2 2
21 บรูไน 0 0 1 1
21 อิหร่าน 0 0 1 1
21 ซาอุดีอาระเบีย 0 0 1 1
21 มองโกเลีย 0 0 1 1
21 ฟิลิปปินส์ 0 0 1 1
21 ทาจิกิสถาน 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยรวมเหรียญเงินคาราเต้ของไทยที่จบการแข่งขันแล้วเข้าไปด้วย ซึ่งระบบทางการจะบันทึกหลังพิธีมอบเหรียญ

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

เหรียญทองทั้ง 3 เหรียญของไทยมาจากกีฬาเทคบอลในวันเดียวกัน ที่สนามนาโกยา ซิตี้ ฮิกาชิ สปอร์ต เซ็นเตอร์

  • เหรียญทอง เทคบอล คู่ผสม พักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ ยูอินะ ซากะโมโตะ กับ อากิโนริ วาเสะ จากญี่ปุ่น 2-0 เซต
  • เหรียญทอง เทคบอล คู่หญิง จุฑาทิพย์ กันทะธง และ สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ ซู มน ออง กับ พยู พยู ตาน จากเมียนมา 2-0 เซต (12-6, 12-3)
  • เหรียญทอง เทคบอล คู่ชาย “สอ” สรศักดิ์ เทาศิริ และ “ตุ้ม” จีรติ จันทร์เลียง ชนะคู่จากเลบานอน 2-0 เซต (12-7, 12-4)
  • เหรียญเงิน คาราเต้ คูมิเต้หญิง +68 กก. “โฟม” มณีวรรณ บุตรสุวรรณ แพ้ โซฟยา เบรุลต์เซวา จากคาซัคสถาน 0-8 ในรอบชิงชนะเลิศ

สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ เป็นนักกีฬาไทยคนเดียวที่คว้า 2 เหรียญทองในวันเดียว จากประเภทคู่ผสมและคู่หญิง

ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 19:06 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 19:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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