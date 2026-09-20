ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย. 69 จีนจ่าฝูง ไทยหัวตาราง
ตารางเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 20 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 11 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 4 จากเทคบอล 3 เหรียญทอง และคาราเต้ 1 เหรียญเงิน
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่สองของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 29 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 11 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 20 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 19 เหรียญ ซึ่งเป็นจำนวนเหรียญรวมที่ใกล้เคียงกับจีนมาก แต่ยังห่างกันที่จำนวนเหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 4 ด้วย 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน นำคาซัคสถานที่มีเหรียญทองเท่ากัน 3 เหรียญ แต่ไม่มีเหรียญเงิน
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 20 ก.ย. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|11
|6
|3
|20
|2
|ญี่ปุ่น
|6
|6
|7
|19
|3
|เกาหลีใต้
|3
|3
|7
|13
|4
|ไทย
|3
|1
|0
|4
|5
|คาซัคสถาน
|3
|0
|2
|5
|6
|เมียนมา
|1
|1
|1
|3
|7
|มาเก๊า
|1
|1
|0
|2
|8
|คูเวต
|1
|0
|1
|2
|9
|ไชนีส ไทเป
|0
|2
|1
|3
|10
|ฮ่องกง
|0
|2
|0
|2
|10
|อินเดีย
|0
|2
|0
|2
|12
|อินโดนีเซีย
|0
|1
|3
|4
|13
|อิรัก
|0
|1
|2
|3
|14
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|14
|สิงคโปร์
|0
|1
|1
|2
|16
|กาตาร์
|0
|1
|0
|1
|16
|อุซเบกิสถาน
|0
|1
|0
|1
|18
|กัมพูชา
|0
|0
|2
|2
|18
|มาเลเซีย
|0
|0
|2
|2
|18
|เวียดนาม
|0
|0
|2
|2
|21
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|21
|อิหร่าน
|0
|0
|1
|1
|21
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|0
|1
|1
|21
|มองโกเลีย
|0
|0
|1
|1
|21
|ฟิลิปปินส์
|0
|0
|1
|1
|21
|ทาจิกิสถาน
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยรวมเหรียญเงินคาราเต้ของไทยที่จบการแข่งขันแล้วเข้าไปด้วย ซึ่งระบบทางการจะบันทึกหลังพิธีมอบเหรียญ
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
เหรียญทองทั้ง 3 เหรียญของไทยมาจากกีฬาเทคบอลในวันเดียวกัน ที่สนามนาโกยา ซิตี้ ฮิกาชิ สปอร์ต เซ็นเตอร์
- เหรียญทอง เทคบอล คู่ผสม พักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ ยูอินะ ซากะโมโตะ กับ อากิโนริ วาเสะ จากญี่ปุ่น 2-0 เซต
- เหรียญทอง เทคบอล คู่หญิง จุฑาทิพย์ กันทะธง และ สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ ซู มน ออง กับ พยู พยู ตาน จากเมียนมา 2-0 เซต (12-6, 12-3)
- เหรียญทอง เทคบอล คู่ชาย “สอ” สรศักดิ์ เทาศิริ และ “ตุ้ม” จีรติ จันทร์เลียง ชนะคู่จากเลบานอน 2-0 เซต (12-7, 12-4)
- เหรียญเงิน คาราเต้ คูมิเต้หญิง +68 กก. “โฟม” มณีวรรณ บุตรสุวรรณ แพ้ โซฟยา เบรุลต์เซวา จากคาซัคสถาน 0-8 ในรอบชิงชนะเลิศ
สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ เป็นนักกีฬาไทยคนเดียวที่คว้า 2 เหรียญทองในวันเดียว จากประเภทคู่ผสมและคู่หญิง
ตามประกาศของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นักกีฬาที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2026 จะได้รับเงินอัดฉีดคนละ 2 ล้านบาท
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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