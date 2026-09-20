ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้าย
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ ทีมชาติจีน ในวันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามพาร์ค อารีนา โคมากิ
อีกคู่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง เกาหลีใต้ กับ ญี่ปุ่น เวลา 17.20 น. ผู้ชนะทั้งสองคู่จะเข้าชิงเหรียญทองในวันที่ 22 กันยายน 2569
ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
- ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (25-10, 29-27, 25-16)
- จีน ชนะ เวียดนาม 3-0 เซต (25-16, 25-16, 25-11)
- เกาหลีใต้ ชนะ คาซัคสถาน 3-0 เซต (26-24, 27-25, 25-21)
- ญี่ปุ่น ชนะ ไชนีส ไทเป 3-0 เซต (25-12, 25-16, 25-19)
ทั้งสี่คู่จบลงด้วยผล 3-0 เซตเหมือนกันหมด โดยคู่ที่สูสีที่สุดคือ เกาหลีใต้ กับ คาซัคสถาน ที่ต้องดิวซ์กันถึงสองเซตแรก
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ 21 ก.ย. 69
- เวลา 14.00 น. ไทย พบกับ จีน
- เวลา 17.20 น. เกาหลีใต้ พบกับ ญี่ปุ่น
ตารางแข่ง นัดชิงเหรียญ 22 ก.ย. 69
- เวลา 14.00 น. ชิงเหรียญทองแดง
- เวลา 17.20 น. ชิงเหรียญทอง
ไทยและจีนเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสถิติเหมือนกัน คือ ชนะรวด 4 นัด และยังไม่เสียเซตให้ใครเลย ไทยผ่านรอบแรกกลุ่ม C ด้วยการชนะ มองโกเลีย คีร์กีซสถาน และไชนีส ไทเป 3-0 ทุกนัด ส่วนจีนชนะ ฟิลิปปินส์ และคาซัคสถาน 3-0 ในกลุ่ม B ขณะที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเสียไปทีมละ 1 เซต
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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