ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 18:57 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 18:57 น.
ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้าย

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ ทีมชาติจีน ในวันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามพาร์ค อารีนา โคมากิ

อีกคู่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง เกาหลีใต้ กับ ญี่ปุ่น เวลา 17.20 น. ผู้ชนะทั้งสองคู่จะเข้าชิงเหรียญทองในวันที่ 22 กันยายน 2569

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ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

  • ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (25-10, 29-27, 25-16)
  • จีน ชนะ เวียดนาม 3-0 เซต (25-16, 25-16, 25-11)
  • เกาหลีใต้ ชนะ คาซัคสถาน 3-0 เซต (26-24, 27-25, 25-21)
  • ญี่ปุ่น ชนะ ไชนีส ไทเป 3-0 เซต (25-12, 25-16, 25-19)

ทั้งสี่คู่จบลงด้วยผล 3-0 เซตเหมือนกันหมด โดยคู่ที่สูสีที่สุดคือ เกาหลีใต้ กับ คาซัคสถาน ที่ต้องดิวซ์กันถึงสองเซตแรก

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ 21 ก.ย. 69

  • เวลา 14.00 น. ไทย พบกับ จีน
  • เวลา 17.20 น. เกาหลีใต้ พบกับ ญี่ปุ่น

ตารางแข่ง นัดชิงเหรียญ 22 ก.ย. 69

  • เวลา 14.00 น. ชิงเหรียญทองแดง
  • เวลา 17.20 น. ชิงเหรียญทอง

ไทยและจีนเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยสถิติเหมือนกัน คือ ชนะรวด 4 นัด และยังไม่เสียเซตให้ใครเลย ไทยผ่านรอบแรกกลุ่ม C ด้วยการชนะ มองโกเลีย คีร์กีซสถาน และไชนีส ไทเป 3-0 ทุกนัด ส่วนจีนชนะ ฟิลิปปินส์ และคาซัคสถาน 3-0 ในกลุ่ม B ขณะที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเสียไปทีมละ 1 เซต

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 18:57 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 18:57 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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