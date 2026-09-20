ด่วน! รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูน หลังไฟไหม้ราง
อัปเดตล่าสุด MRT สายสีม่วงเปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูน จัดรถโดยสารรับส่งไปยังสถานีสวนจตุจักรและบางพลัด เพื่อความสะดวกให้คนเดินทางเข้าเมือง แนะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
BEM (Bangkok Expressway and Metro) อัปเดตสถานการณ์การให้บริการรถไฟฟ้า MRT ล่าสุด ขณะนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้จนถึงสถานีเตาปูนแล้ว สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมือง สามารถมาเปลี่ยนเส้นทางได้ที่สถานีเตาปูน ทาง BEM จัดเตรียมรถโดยสารไว้คอยให้บริการรับ-ส่งเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งอื่น
เส้นทางรถโดยสารที่จัดเตรียมไว้รองรับผู้โดยสาร แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่
- เส้นทางจากสถานีเตาปูน มุ่งหน้าไปยังสถานีสวนจตุจักร
- เส้นทางจากสถานีเตาปูน มุ่งหน้าไปยังสถานีบางพลัด
ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามจุดขึ้นรถได้จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเตาปูน ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำและดูแลการเดินทางอย่างใกล้ชิด
การประกาศครั้งนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลสำหรับการเดินทางในขณะนี้เท่านั้น BEM ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบทันทีที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอบคุณทุกความเข้าใจ ยืนยันจะดูแลการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดสถานการณ์นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป่วนหนัก! MRT สายสีน้ำเงิน ไฟฟ้าลัดวงจร-ไฟไหม้รางรถไฟ เร่งแก้ไข จัดรถรับส่งฟรี
- คาดสาเหตุ ไฟลุกรางรถไฟฟ้าเตาปูน เช็กสถานีปิดชั่วคราว เตือนล่าช้า 60 นาที
- ด่วน! ไฟไหม้รางรถไฟเตาปูน MRT ปิดให้บริการสถานีบางอ้อ ถึง กำแพงเพชร ล่าช้า 60 นาที