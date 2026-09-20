เทคบอลไทยฟอร์มดุ คว้า 2 เหรียญทองแรกในเอเชียนเกมส์ 2026
กระหึ่มเอเชีย! เทคบอลไทยผงาดคว้า 2 เหรียญทองแรกในเอเชียนเกมส์ 2026 จากประเภทคู่ผสมเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น และประเภทคู่หญิงเอาชนะเมียนมาแบบขาดลอย
การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (เอเชียนเกมส์ 2026) ณ สนามนาโกยา ซิตี้ ฮิกาชิ สปอร์ต เซ็นเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569 ทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทำผลงานทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง 3 ประเภท ได้แก่ คู่ผสม คู่หญิง และคู่ชาย
การแข่งขันประเภทคู่ผสม สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ลงสนามจับคู่กับ พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ในฐานะดีกรีแชมป์โลก พบกับ ยูอินะ ซากะโมโตะ และ อากิโนริ วาเสะ นักกีฬาจากชาติเจ้าภาพญี่ปุ่น เกมนี้คู่ของไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าอย่างชัดเจน เอาชนะไปก่อนในเซตแรก 12-4 ก่อนจะทำผลงานต่อเนื่องในเซตที่สองและเอาชนะไปได้อีก 12-5 จบเกมชนะ 2-0 เซต คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพเทคบอลและเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในทัวร์นาเมนต์นี้
หลังจากนั้นไม่นาน ทีมไทยคว้าเหรียญทองที่ 2 เพิ่มเติมจากประเภทคู่หญิง โดย สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ จับคู่กับ จุฑาทิพย์ กันทะธง ลงแข่งขันนัดชิงชนะเลิศพบกับ ซู มน ออง และ พยู พยู ตาน จากเมียนมา นักกีฬาไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยม เอาชนะคู่แข่งไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต ด้วยคะแนน 12-6 และ 12-3 ส่งผลให้ทั้งสองคว้าแชมป์ในประเภทนี้ พร้อมขยับยอดเหรียญทองรวมของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 เป็น 2 เหรียญทอง
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