วางแผนเดินทาง MRT เตาปูนแก้ไขไม่ทันวันจันทร์ เลี่ยงจุดขัดข้อง เผื่อเวลาช่วงเร่งด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 16:47 น.
วางแผนการเดินทางหลัง MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงขัดข้อง ปิดบางสถานีกระทบเดินทางล่าช้า หากเปิดไม่ทันจันทร์

วิธีเดินทาง MRT สีน้ำเงิน-สีม่วงขัดข้อง หากแก้ไขไม่ทันวันจันทร์ (21 ก.ย.69) รับมือคนเข้าเมือง แนะผู้โดยสารกางแผนสำรองต่อสายสีแดงหรือเรือ เลี่ยงจุดปิดบริการ เผื่อเวลาเดินทางช่วงเร่งด่วน

จากกรณีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการในช่วงสถานีบางอ้อ-สถานีกำแพงเพชร ขณะที่รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง หยุดให้บริการในช่วงสถานีบางซ่อน-สถานีเตาปูน ส่งผลให้การเดินทางในหลายสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ 60 นาที

เบื้องต้น ผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการจากสถานีใกล้เคียงเพื่อเดินทางต่อได้ ขณะนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัย

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ทั้งนี้ รฟม. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบเป็นระยะ

คนเข้าเมืองวางแผนให้ดี หาก MRT ยังไม่เปิดให้บริการ เดินทางอย่างไร?

สิ่งที่หลายคนกำลังจับตาคือสถานีเตาปูนจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันก่อนเช้าวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 หรือไม่ เนื่องจากเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่าง MRT สายสีน้ำเงินและ MRT สายสีม่วง หากยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ อาจทำให้ประชาชนที่ต้องเดินทางเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนต้องเปลี่ยนเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น

สำหรับคนทำงานที่ต้องเข้าเมืองในเช้าวันจันทร์ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย การเตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางล่าช้า โดยสามารถพิจารณาแนวทาง ดังนี้

หากมาจากฝั่ง MRT สายสีม่วง

ผู้โดยสารที่ใช้ MRT สายสีม่วงและมีจุดหมายปลายทางในกรุงเทพฯ ควรเตรียมเผื่อเวลาเดินทาง และตรวจสอบสถานีที่ยังเปิดให้บริการก่อนออกจากบ้าน หากไม่สามารถเดินทางต่อมายังเตาปูนได้ อาจเลือกลงที่สถานีบางซ่อน แล้วเปลี่ยนไปใช้บริการรถโดยสาร รถแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมาย

อีกทางเลือกคือวางแผนใช้รถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งสาธารณะสายอื่นที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ปลายทางได้ โดยควรตรวจสอบเส้นทางและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ก่อนออกเดินทาง

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แผนการเดินทางเลี่ยงสถานีเตาปูน

เนื่องจากสถานีเตาปูนเป็นจุดตัดสำคัญ หากเดินทางจากนนทบุรีเข้าเมือง หรือจากฝั่งธนบุรี แนะนำให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดรอบพื้นที่เตาปูน-บางซื่อ

สำหรับผู้โดยสาร MRT สายสีม่วง (มาจากทางบางใหญ่ / นนทบุรี)

ทางเลือกที่ 1 (ใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง)

ลงที่ สถานีบางซ่อน แล้วเปลี่ยนไปขึ้น รถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีบางซ่อน) เพื่อนั่งเข้าไปยัง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) จากนั้นเดินเชื่อมเข้าสู่ MRT สายสีน้ำเงินสถานีบางซื่อเพื่อเข้าเมืองต่อ

ทางเลือกที่ 2 (ใช้เรือด่วนเจ้าพระยา)

สำหรับผู้ที่ต้องการไปโซนสีลม/สาทร/เยาวราช ให้ลงที่ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า แล้วเปลี่ยนไปใช้ เรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือพระนั่งเกล้า ยิงยาวเข้าสู่ใจกลางเมือง

สำหรับผู้โดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน (มาจากฝั่งธนบุรี / จรัญสนิทวงศ์)

แนะนำให้ลงที่ สถานีบางพลัด จากนั้นต่อรถ Shuttle Bus ฟรีเพื่อข้ามไปฝั่ง สถานีสวนจตุจักร เพื่อต่อ MRT สายสีน้ำเงินฝั่งหมอชิตเข้าเมือง หรือเปลี่ยนไปใช้ BTS สายสีเขียว (สถานีหมอชิต)

แนะสิ่งที่ควรทำก่อนก้าวออกจากบ้านในเช้าวันจันทร์

1. เช็กสถานะล่าสุดแบบเรียลไทม์

ตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro อีกครั้งก่อนเดินทาง เพื่อดูว่าจุดขัดข้องได้รับการกู้คืนระบบแล้วหรือไม่ เพราะสถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความคืบหน้าของการซ่อมแซม

2. หากจำเป็นต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) หรือ Taxi ควรกดเรียกแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากในพื้นที่เตาปูนและสถานีเชื่อมต่อจะมีอุปสงค์การเดินทางสูงมาก

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 16:47 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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