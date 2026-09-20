ป่วนหนัก! MRT สายสีน้ำเงิน ไฟฟ้าลัดวงจร-ไฟไหม้รางรถไฟ เร่งแก้ไข จัดรถรับส่งฟรี
รฟม. เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจรรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงหยุดวิ่งชั่วคราวบางสถานี ประสาน ขสมก. จัดรถโดยสาร 5 คัน วิ่งรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ส่งผลกระทบให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวใน 2 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน หยุดวิ่งช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชร และ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) หยุดวิ่งช่วงสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูน
รฟม. ได้ประสานงานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้นำรถโดยสารมาวิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่ปิดให้บริการ โดยใช้สถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อหลัก แบ่งเส้นทางรับ-ส่งออกเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 : สถานีสวนจตุจักร – สถานีเตาปูน – ปลายทางสถานีบางพลัด (จัดรถให้บริการจำนวน 3 คัน)
- เส้นทางที่ 2 : สถานีบางซ่อน – สถานีเตาปูน (จัดรถให้บริการจำนวน 2 คัน)
ขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่ โดยยึดความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก เพื่อให้ระบบรถไฟฟ้ากลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ทาง รฟม. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ข้อมูลล่าสุดจาก BEM Bangkok Expressway and Metro เผยว่าขณะนี้รถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อ ถึง สถานีกำแพงเพชร ทำให้บางสถานีเกิดความล่าช้า ประมาณ 60 นาที ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียง แนะนำให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
ข้อมูลจาก : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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