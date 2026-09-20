คาดสาเหตุ ไฟลุกรางรถไฟฟ้าเตาปูน เช็กสถานีปิดชั่วคราว เตือนล่าช้า 60 นาที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 14:43 น.
คาดสาเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้า MRT เตาปูน ฝนตกทำความชื้นสูงจนไฟฟ้าลัดวงจร

ผู้ว่าฯ รฟม. คาดสาเหตุเบื้องต้นไฟไหม้รางรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูน ล่าสุดสั่งปิดบริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชรชั่วคราว กระทบคนเดินทางล่าช้าสะสม 60 นาที

จากกรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูน ฝั่งหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  พบเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ขึ้นบนรางรถไฟฟ้า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำกล้องตรวจจับความร้อนและเครื่องระบายควันเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมอพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย

ความคืบหน้าล่าสุด นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก จึงทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดแสงเพลิงขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

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ขณะเดียวกัน ทางด้านผู้ให้บริการอย่าง BEM (Bangkok Expressway and Metro) ได้แจ้งอัปเดตสถานการณ์เมื่อเวลา 13.13 น. ว่า เนื่องจากระบบไฟฟ้าเกิดความขัดข้องบางประการ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT ชั่วคราว ตั้งแต่สถานีบางอ้อ ไปจนถึง สถานีกำแพงเพชร

ทั้งนี้ ผู้โดยสารยังคงสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงนอกเหนือจากเส้นทางที่ปิดกั้น ส่งผลให้ขบวนรถในบางสถานีเกิดความล่าช้าสะสมประมาณ 60 นาที ทาง BEM ได้กล่าวขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะเร่งรายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุด

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 14:43 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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