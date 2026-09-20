ด่วน! ไฟไหม้รางรถไฟเตาปูน MRT ปิดให้บริการสถานีบางอ้อ ถึง กำแพงเพชร ล่าช้า 60 นาที
BEM แจ้งเหตุรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องจากเพลิงไหม้แนวทางรถไฟช่วงเตาปูน-บางโพ ล่าสุดประกาศปิดสถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชรชั่วคราว กระทบขบวนรถล่าช้าสะสม 60 นาที
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro แจ้งเหตุ MRT สายสีน้ำเงิน เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระหว่างสถานีเตาปูน ถึงสถานีบางโพ ปลายทาง สถานีท่าพระ ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ 60 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน
ขณะนี้ รถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานี จากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟ ช่วงระหว่าง สถานีเตาปูน – สถานีบางโพ
ขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก
เราทราบดีว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารหลายท่าน และ BEM กำลังเร่งดำเนินการทุกทางเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
โปรดติดตามความคืบหน้าจาก BEM เราจะอัปเดตสถานการณ์และการกลับมาเปิดให้บริการทันทีที่ได้รับการยืนยัน
ขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ BEM จะดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารอย่างเต็มที่ครับ
ล่าสุด เมื่อเวลา 13:13 เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro รายงานว่าเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการ รถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อ ถึง สถานีกำแพงเพชร ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียง ส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้า ประมาณ 60 นาที ขออภัยในความไม่สะดวก
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