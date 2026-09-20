ด่วน! ไฟไหม้รางรถไฟเตาปูน MRT ปิดให้บริการสถานีบางอ้อ ถึง กำแพงเพชร ล่าช้า 60 นาที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 13:58 น.
ไฟไหม้รางรถไฟเตาปูน

BEM แจ้งเหตุรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องจากเพลิงไหม้แนวทางรถไฟช่วงเตาปูน-บางโพ ล่าสุดประกาศปิดสถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชรชั่วคราว กระทบขบวนรถล่าช้าสะสม 60 นาที

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro แจ้งเหตุ MRT สายสีน้ำเงิน เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระหว่างสถานีเตาปูน ถึงสถานีบางโพ ปลายทาง สถานีท่าพระ ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ 60 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่าน

ขณะนี้ รถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานี จากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟ ช่วงระหว่าง สถานีเตาปูน – สถานีบางโพ

โฆษณา

ขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก

เราทราบดีว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารหลายท่าน และ BEM กำลังเร่งดำเนินการทุกทางเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

โปรดติดตามความคืบหน้าจาก BEM เราจะอัปเดตสถานการณ์และการกลับมาเปิดให้บริการทันทีที่ได้รับการยืนยัน

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ BEM จะดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารอย่างเต็มที่ครับ

ล่าสุด เมื่อเวลา 13:13 เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro รายงานว่าเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการ รถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อ ถึง สถานีกำแพงเพชร ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียง ส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้า ประมาณ 60 นาที ขออภัยในความไม่สะดวก

MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชร
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 13:58 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569

ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569

ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569
ตำรวจไต้หวันจับกุมหนุ่มวัย 43 ปี ก่อเหตุฆ่ารัดคอแฟนสาวชาวไทยวัย 36 ปี

ชายไต้หวันโหด ฆ่าบีบคอแฟนสาวไทย ยัดศพซ่อนตู้แช่แข็ง อ้างโมโหถูกบอกเลิก

เผยแพร่: 20 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ฟุตบอล

ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 5 อาทิตย์ 20 กันยายน 2569 20.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไต้หวันจับกุมหนุ่มวัย 43 ปี ก่อเหตุฆ่ารัดคอแฟนสาวชาวไทยวัย 36 ปี ข่าวต่างประเทศ

ชายไต้หวันโหด ฆ่าบีบคอแฟนสาวไทย ยัดศพซ่อนตู้แช่แข็ง อ้างโมโหถูกบอกเลิก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบดหญ้าพุ่งชนและทับสะโพก แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตแข้งทีมชาติอังกฤษของ พีที ประจวบ เอฟซี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก! รถบดหญ้าทับสะโพก “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” อดีตทีมชาติอังกฤษ ขณะมาเล่นในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเตรียมชง ครม. ขยายสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส 22 ก.ย. 2569 การเงิน

ไทยช่วยไทย พลัส ลุ้น ครม. เคาะต่อ 22 ก.ย.นี้ อย่าเชื่อข่าวปลอมอนุมัติแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ทะลุรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 ลิ่วรอบ 4 ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพิมพ์ พนักงานร้านสะดวกวัย 24 ปีเสียชีวิต ข่าว

อาลัย น้องพิมพ์ พนักงานสาววัย 24 ดับคาหอพัก สลดผลชันสูตร เร่งล่าตัวคนทำผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฮ่องกง พบ ไทย ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 20 ก.ย. 69 เวลา 14.00 น.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย โพสต์ภาพสาวปริศนาเนียนร่วมวงสัมภาษณ์ ล่าสุดโผล่ถ่ายรูปคู่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ข่าว

สรยุทธ ก็ไม่รอด! หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพสาวปริศนาโผล่แชะรูปคู่ สงสัย “พี่ส่งมาดูแลเหรอ”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย 69 ฟุตบอลชายไทย ลุ้นรอบ 8 ทีม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที พาวเวอร์แบงก์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน ข่าว

นาที พาวเวอร์แบงค์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอือมระอา! ครูสมัยเรียนประถม ทักแชตยืมเงิน แต่ไม่คืน พบศิษย์เก่าโดนอื้อ ข่าว

เอือมระอา! ครูสมัยเรียนประถม ทักแชตยืมเงิน แต่ไม่คืน พบศิษย์เก่าโดนอื้อ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกย่อง! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026 บันเทิง

ร่วมยินดี! ฮลุน โซโล่ คว้ารางวัล Best Travel Influencer Award 2026

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย งง สาวปริศนาโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ เล่านาทีโยงกันมั่ว สุดท้ายไม่มีใครรู้จัก บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งง สาวปริศนาโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ เล่านาทีโยงกันมั่ว สุดท้ายไม่มีใครรู้จัก

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ไทย พบกับ อินโดนีเซีย วันที่ 20 ก.ย. 69 เวลา 8 โมง ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69 ฟุตบอล

ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก 19 ก.ย. 69

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ช่องไหน ดูสด 19 ก.ย. 69 เวลา 16.00 น.

1 วัน ที่แล้ว
พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน บันเทิง

พระเอกลิเก คณะคุณหนูรักแท้ ตัดพ้อ หลังมือมึดลอบเผาโรงลิเก เสียหายกว่า 4 แสน

1 วัน ที่แล้ว
เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น บันเทิง

เดือดจัด! นาย เดอะคอมมีเดียน ซัดมือมืดลอบเผาโรงลิเกกลางดึก โชคดีคนตื่นมาเห็น

1 วัน ที่แล้ว
นราธิวาสเดือด! ลอบบึ้มถังแก๊ส 50 กก. ถล่มรถ อส.สุคิริน ดับ 2 เจ็บ 16 นาย ข่าว

นราธิวาสเดือด! ลอบบึ้มถังแก๊ส 50 กก. ถล่มรถ อส.สุคิริน ดับ 2 เจ็บ 16 นาย

1 วัน ที่แล้ว
อาลัย น้องปลายข้าว นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน จากอุบัติเหตุรถจยย.ชนเสาไฟฟ้า ข่าว

อาลัย น้องปลายข้าว นศท.หญิง ปี 1 เสียชีวิตกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ

1 วัน ที่แล้ว
ท่านอ่อง จักรีวัชร เผยอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต ข่าว

ท่านอ่อง จักรีวัชร เผยอาการป่วยล่าสุด ทรุดหนักลง แพทย์เตือนเสี่ยงติดเตียง-เสียชีวิต

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 19 ก.ย. 69 บาสหญิงไทย-จีน พิธีเปิด

1 วัน ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 18 ก.ย. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 18 ก.ย. 69 เช็กผลสลากพัฒนางวดล่าสุด สถิติหวยย้อนหลังวันศุกร์

2 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอาลัย น้องเติมฝัน เด็ก 2 ขับเหยื่อเมาแล้วขับ คดียังไร้ข้อยุติ คู่กรณีอ้างไม่มีเงินชดใช้