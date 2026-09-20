เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเล่าอุปสรรคชุดนักกีฬาเอเชียนเกมส์ แก้ปัญหาดีไซน์ ชูฝีมือคนไทยสู่สากล
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยเบื้องหลังออกแบบชุดพิธีการนักกีฬาไทยเอเชียนเกมส์ 2026 ทรงรู้สึกแย่-เจอปัญหามาเยอะ มุ่งแก้ปัญหาดีไซน์-ไซส์ไม่ได้มาตรฐาน ทรงภูมิใจชูผลงานฝีมือคนไทยสู่สากล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยกว่า 900 คน เพื่อสวมใส่ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ตามการทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชุดพิธีการดังกล่าวออกแบบโดยเน้นความสง่างามและความคล่องตัว ใช้วัสดุหลักคือผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีครามจากชุมชนบ้านดอนกอยโมเดล จังหวัดสกลนคร และผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดย 1 ชุดประกอบด้วย 4 ชิ้นหลัก ได้แก่ เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบ 3 กระเป๋า, เสื้อเชิ้ตสีขาว ปักลายผสมผสานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นบริเวณหน้าอก, กางเกงสีเดียวกับเสื้อสูท และเนคไทผูกปม Diamond Knot เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ SIRIVANNAVARI
ล่าสุด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานครั้งนี้หลังเห็นปัญหาเรื่องชุดนักกีฬามาตั้งแต่การแข่งขันครั้งก่อน
“ยินดีให้ทุกคนเอาไปออกได้เลยนะคะ ดิฉันก็อดใส่ชุดแบบที่ทุกคนได้เห็นมาตั้งแต่แบดมินตันจนถึงที่ หางโจว ประเทศจีน สิ่งที่ได้เจอมาคือตั้งแต่ความไม่ได้มาตรฐานของ Sizing ต่าง ๆ เนื้อผ้า และการดีไซน์ เคยคุยกับทางผู้ใหญ่ไป เคยให้คำแนะนำเขาว่าโอลิมปิกที่ปารีสมันสำคัญนะ eye ball มันเยอะ สื่อมวลชนเยอะ ทุกคนพร้อม ทุกคนอยากเห็น มันคือหน้าตาของประเทศ อยากให้เตรียมการ แล้วเราก็เสนอดีไซน์เนอร์ไป ก็อย่างที่ทุกคนคงพอจะเดาออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นท่านหญิงก็รู้สึกว่ามันฝังใจมาก มีอยู่วันหนึ่งท่านหญิงก็ดูข่าวอยู่เฉย ๆ แล้วก็มีชื่อของตัวเองพาดพิง ท่านหญิงก็รู้สึกเสียหายในวันนั้น ท่านหญิงคิดว่าพี่ ๆ คงจะกลับไปอ่านข่าวออก
ท่านหญิงรู้สึกแย่ กับการใส่ชุดนักกีฬาแย่ ๆ และ Sizing แย่ ๆ ต่อหน้าคน ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากลองทำ ถ้าเกิดเราไม่เริ่มเปิดโอกาสแล้วคนอื่นจะมาต่อยังไง ก็เลยทำ ไม่ได้มาง่าย ๆ เจออะไรเยอะแยะเหมือนกัน ก็ไว้คุยกันหลังไมค์ กว่าจะมาถึงชุดสวย ๆ ที่ทุกท่านได้เห็นมันเหนื่อยมาก มีอุปสรรคมันก็หนามาก
สิ่งหนึ่งที่ท่านหญิงต้องขอบคุณคือ ชาวบ้านดอนกอย จ.สกลนคร ทุกคนทุกหมู่บ้าน เขาทอตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมา เวลามีตำหนินิดเดียวปัดตก เขาร้องไห้ทุกวัน แต่เขาก็ทำแล้วภูมิใจมาก
บอกทีมว่าไหน ๆ ก็ทำประชาสัมพันธ์แล้ว ขอทำเองด้วย เพราะท่านหญิงรู้ว่า PR ออกมามันเป็นยังไง แล้วก็การเลือกนักกีฬาขอเป็นคนเลือกเอง เพราะเราอยู่ในวงการนี้ เรารู้ว่าใครเป็นยังไง อันไหนคนไทยชอบ ท่านหญิงก็เลือกมา
ขอบคุณสื่อมวลชนที่บอกว่าถึงมือเราสักที แล้วเราก็ทำให้ทุกคนเห็น
สำหรับปีต่อ ๆ ไปอาจจะไม่ใช่ท่านหญิงแล้ว แต่ท่านหญิงอาจจะเป็นคนที่แนะนำคนที่มาทำชุกกีฬา ท่านหญิงอยู่เบื้องหลังตลอ ทุกอันเลยออกมาสวย”
@sirivannavai918 #ฟีดดดシ #ฟีดดดシ ♬ เสียงต้นฉบับ – sirivannvari918(Fan Club)
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