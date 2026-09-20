อาลัย น้องเติมฝัน เด็ก 2 ขับเหยื่อเมาแล้วขับ คดียังไร้ข้อยุติ คู่กรณีอ้างไม่มีเงินชดใช้
พ่อแม่ทำบุญ 100 วัน “น้องเติมฝัน” วัย 2 ขวบ เหยื่อเมาแล้วขับ ด้านคดีความไร้ข้อยุติ เหตุเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ คู่กรณีอ้างไม่มีเงิดชดใช้ ศาลลำปางนัดไต่สวน 21 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569 พ่อแม่ ญาติ และเพื่อนสนิท ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 100 วัน ให้กับ “น้องเติมฝัน” เด็กชายวัย 2 ขวบ เหยื่อจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ ก่อนนำเถ้ากระดูกไปทำพิธีลอยอังคารกลางเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ขณะที่คดีความยังไม่มีข้อยุติ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เกิดอุบัติเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง บนถนนสายลำปาง-งาว พื้นที่บ้านปงวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แรงกระแทกทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่ของน้องเติมฝันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนตัวลูกชายวัย 2 ขวบเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขอคู่กรณีวัดได้ 104 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีอ้างว่ารถที่ชนเด็กเสียชีวิตคือรถกระบะตู้ทึบ ไม่ใช่รถของตน จึงเรียกร้องให้รถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าวต้องมาร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายด้วย
สำหรับความคืบหน้าทางคดีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างครอบครัวผู้สูญเสียและคู่กรณีไม่ประสบความสำเร็จ อ้างว่าไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหาย ศาลจังหวัดลำปางจึงนัดไต่สวนคดีนี้ในวันที่ 21 กันยายน 2569 เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
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