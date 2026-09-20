ชายไต้หวันโหด ฆ่าบีบคอแฟนสาวไทย ยัดศพซ่อนตู้แช่แข็ง อ้างโมโหถูกบอกเลิก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 11:23 น.
ตำรวจไต้หวันจับกุมหนุ่มวัย 43 ปี ก่อเหตุฆ่ารัดคอแฟนสาวชาวไทยวัย 36 ปี

ตำรวจรวบตัวชายไต้หวันวัย 43 ปี บีบคอแฟนสาวชาวไทยวัย 36 ปีเสียชีวิต อนยัดร่างใส่กระเป๋าเดินทางไปซ่อนในตู้แช่แข็งที่ทำงาน อ้างโมโหถูกบอกเลิก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569 ตำรวจกรุงไทเปเข้าจับกุมนายอู๋ ชายชาวไต้หวันอายุ 43 ปี ที่เมืองไทจง หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรม คุณอาร์ธ แฟนสาวชาวไทยอายุ 36 ปี และนำศพไปซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งที่ทำงานของตนเอง

จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากเพื่อนชาวไต้หวันของผู้เสียชีวิตเข้าแจ้งความคนหายในวันที่ 8 กันยายน 2569 โดยให้ข้อมูลว่าหญิงสาวชาวไทยเดินทางมาถึงไต้หวันและเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านซีเหมินติงตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ตำรวจจึงลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงโรงแรมจนพบเบาะแสสำคัญ

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ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์วันที่ 12 กันยายน ขณะนายอู๋เดินเข้าไปในโรงแรม จากนั้นช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 13 กันยายน นายอู๋เดินออกจากโรงแรมพร้อมกับลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ นำไปใส่ท้ายรถยนต์ส่วนตัว ก่อนจะขับมุ่งหน้าไปยังเมืองไทจง ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีที่นายอู๋ทำงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ

หลังจากรวบรวมพยานหลักฐาน ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในเมืองไทจงช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 19 กันยายน จนค้นพบศพหญิงสาวชาวไทยในตู้แช่แข็งและดำเนินการจับกุมนายอู๋ทันที แพทย์ประเมินเบื้องต้นระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการถูกบีบคอ

จากการสอบปากคำ นายอู๋สารภาพว่ารู้จักกับแฟนสาวชาวไทยระหว่างไปเที่ยวที่ประเทศไทยและคบหากันมาได้ประมาณ 1 ปี ทั้งคู่เคยมีปากเสียงกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนสาเหตุการลงมือครั้งนี้เกิดจากความโมโหที่แฟนสาวขอเลิก จึงพลั้งมือฆ่าจนเสียชีวิต

ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่านายอู๋อาจเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า เนื่องจากเขาซื้อตู้แช่แข็งมาวางไว้ที่บริษัทซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน เมื่อเพื่อนร่วมงานสอบถาม เขาอ้างว่าจะนำมาใช้แช่อาหารสำหรับจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์

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ขณะนี้ตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้สำนักงานอัยการเขตไทจงเพื่อสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ชายไต้หวันฆ่าอำพรางศพสาวไทย

ข้อมูลจาก : focustaiwan และ ctwant

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 11:23 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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