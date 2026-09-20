น่ากลัวมาก! รถบดหญ้าทับสะโพก “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” อดีตทีมชาติอังกฤษ ขณะมาเล่นในไทย
ภาพนาที แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ รถบดหญ้าพุ่งชนและทับสะโพก ขณะวอร์มร่างกายกับเพื่อนร่วมทีม โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บหนัก
เพจเฟซบุ๊ก Sengphotographer Action เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญในศึกฟุตบอลไทยลีก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ในเกมที่ ปัตตานี เอฟซี เปิดบ้านพ่ายให้กับ พีที ประจวบ เอฟซี 0-3
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงพักครึ่งเวลา ขณะที่ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ พีที ประจวบ เอฟซี กำลังวอร์มร่างกายและวิ่งไปเล่นฟุตบอล เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบดหญ้าของสนามกำลังทำงานอยู่ ทำให้รถบดหญ้าพุ่งชนและทับเข้าที่บริเวณเอวและสะโพก
คนขับรถบดหญ้ารีบกระโดดลงมาดึงรถให้เอียงเพื่อลดแรงกดทับอย่างรวดเร็ว ทำให้ ทาวน์เซนด์ ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่มีบาดแผลบริเวณต้นขาเท่านั้น เจ้าตัวไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรุนแรง และยังสามารถลงสนามช่วยทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังได้ตามปกติ
ข้อมูลภาพจาก Facebook : Sengphotographer Action
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