น่ากลัวมาก! รถบดหญ้าทับสะโพก “แอนดรอส ทาวน์เซนด์” อดีตทีมชาติอังกฤษ ขณะมาเล่นในไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 10:48 น.
รถบดหญ้าพุ่งชนและทับสะโพก แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตแข้งทีมชาติอังกฤษของ พีที ประจวบ เอฟซี

ภาพนาที แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ รถบดหญ้าพุ่งชนและทับสะโพก ขณะวอร์มร่างกายกับเพื่อนร่วมทีม โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บหนัก

เพจเฟซบุ๊ก Sengphotographer Action เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญในศึกฟุตบอลไทยลีก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2569 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ในเกมที่ ปัตตานี เอฟซี เปิดบ้านพ่ายให้กับ พีที ประจวบ เอฟซี 0-3

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงพักครึ่งเวลา ขณะที่ แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับ พีที ประจวบ เอฟซี กำลังวอร์มร่างกายและวิ่งไปเล่นฟุตบอล เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบดหญ้าของสนามกำลังทำงานอยู่ ทำให้รถบดหญ้าพุ่งชนและทับเข้าที่บริเวณเอวและสะโพก

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คนขับรถบดหญ้ารีบกระโดดลงมาดึงรถให้เอียงเพื่อลดแรงกดทับอย่างรวดเร็ว ทำให้ ทาวน์เซนด์ ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่มีบาดแผลบริเวณต้นขาเท่านั้น เจ้าตัวไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรุนแรง และยังสามารถลงสนามช่วยทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังได้ตามปกติ

รถบดหญ้าเหยียบทับ เเอนดรอส ทาวนด์เซ่น
ภาพจาก Facebook : Sengphotographer Action
รถบดหญ้าเหยียบทับ เเอนดรอส ทาวนด์เซ่น-2
ภาพจาก Facebook : Sengphotographer Action
รถบดหญ้าทับสะโพก แอนดรอส ทาวน์เซนด์
ภาพจาก Instagram : androstownsend

ข้อมูลภาพจาก Facebook : Sengphotographer Action

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 10:48 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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