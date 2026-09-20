ไทยช่วยไทย พลัส ลุ้น ครม. เคาะต่อ 22 ก.ย.นี้ อย่าเชื่อข่าวปลอมอนุมัติแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 10:09 น.
คลังเตรียมชง ครม. ขยายสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส 22 ก.ย. 2569

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. ขยายเวลาไทยช่วยไทย พลัส 22 ก.ย.นี้ หลังยอดใช้จ่ายทะลุ 1.6 แสนล้านบาท เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จอนุมัติแล้ว

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เผยข้อมูลเมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2569 มียอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 161,555.6 ล้านบาท มีประชาชนได้รับสิทธิ 26,040,623 ราย และมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบ 1,192,528 ราย ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นถึงเม็ดเงินที่หมุนเวียนไปสู่ประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูง

สำหรับยอดใช้จ่ายกว่า 1.6 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินจากภาครัฐ 92,900.7 ล้านบาท และประชาชนร่วมจ่าย 68,654.9 ล้านบาท โดยมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 155,335.8 ล้านบาท และผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี 6,219.8 ล้านบาท

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มาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และนำเงินรัฐมาสมทบกับกำลังซื้อ ส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้ารายย่อย ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ต้นทุนพลังงานพุ่งสูง ขณะเดียวกัน Fitch Ratings ประเมินว่าราคาน้ำมันที่แพงขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและต้นทุนธุรกิจ แต่เศรษฐกิจไทยยังมีแรงหนุนจากการบริโภคและมาตรการรัฐช่วยประคองไว้

กระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหาแนวทางดำเนินโครงการระยะต่อไปในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 ทั้งการขยายเวลา วงเงิน หรือเงื่อนไขใหม่จะต้องรอผลมติ ครม. อย่างเป็นทางการ รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากช่องทางราชการ และอย่าหลงเชื่อข้อความแชร์แอบอ้างว่าโครงการรอบใหม่ผ่านการอนุมัติแล้ว

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิในปัจจุบัน ยังสามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยรัฐร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน และสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน สิทธิคงเหลือแต่ละเดือนไม่สามารถทบไปใช้เดือนถัดไปได้

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 10:09 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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