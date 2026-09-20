วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 ลิ่วรอบ 4 ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 09:52 น.
วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ทะลุรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026
ภาพจาก Facebook : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

นักตบลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือจีน

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569 ทัพนักตบลูกยางสาวไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย ซึ่งสถิติการพบกันช่วงหลังทีมไทยสามารถเก็บชัยชนะได้ทุกนัด

โค้ชอ๊อต เกียรติพงศ์ รัชตะเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, ชัชชุอร โมกศรี, แก้วกัลยา กมุลทะลา และมี ปิยะนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ

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เริ่มเซตแรก ทีมสาวไทยทำผลงานได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน ทำคะแนนออกนำ 10-5 และเล่นเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องจนทิ้งห่าง 17-8 ก่อนจะปิดเซตไปอย่างง่ายดาย 25-10 ขึ้นนำ 1-0 เซต

เข้าสู่เซตสอง อินโดนีเซียแก้เกมมาดีและเล่นเกมรับเหนียวแน่นจนขยับแต้มนำห่างทีมไทยถึง 20-10 แต่ทัพลูกยางสาวไทยไม่ยอมแพ้ ไล่ทำคะแนนตีตื้นจนตีเสมอ 24-24 ได้สำเร็จ ก่อนจะอาศัยความเด็ดขาดในช่วงท้ายพลิกกลับมาเอาชนะ 29-27 ขึ้นนำ 2-0 เซต

เซตที่สาม ทีมไทยกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งอีกครั้ง ทำแต้มนำ 8-3 ขยับห่างเป็น 17-11 และปิดเซตเอาชนะไป 25-16 ทำให้จบเกม วอลเลย์บอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยทีมชาติไทยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติเวียดนาม หรือ ทีมชาติจีน ต่อไป

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย (20 ก.ย. 2569)

  • เวลา 11.00 น. เวียดนาม พบ จีน

  • เวลา 14.00 น. คาซัคสถาน พบ เกาหลีใต้

  • เวลา 17.20 น. ญี่ปุ่น พบ ไชนิส ไทเป

ทุกท่านสามารถรับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมส์ได้ทาง AIS PLAY

ทีมชาติไทยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศสำเร็จ
ภาพจาก Facebook : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 09:52 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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