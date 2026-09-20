อาลัย น้องพิมพ์ พนักงานสาววัย 24 ดับคาหอพัก สลดผลชันสูตร เร่งล่าตัวคนทำผิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 09:11 น.
น้องพิมพ์ พนักงานร้านสะดวกวัย 24 ปีเสียชีวิต

คลี่ปมดับ “น้องพิมพ์”พนักงานร้านสะดวกซื้อวัย 24 ปี ถูกพบเสียชีวิตในห้องพัก จ.อุดรธานี ผลชันสูตรเบื้องต้นพบถูกรัดคอจนขาดอากาศหายใจ-บาดแผลคล้ายถูกลาก ตำรวจเร่งล่าตัวคนทำผิด

จากเหตุสลดในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี น้องพิมพ์ พนักงานร้านสะดวกซื้อวัย 24 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในหอพัก แพทย์ชันสูตรเบื้องต้นระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 20 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากการรัดคอจนขาดอากาศหายใจ และแพทย์ยังพบบาดแผลตามร่างกายลักษณะคล้ายรอยลาก

ตำรวจให้น้ำหนักการสืบสวนไปที่ประเด็นฆาตกรรมเป็นหลัก เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายและคนร้ายอาจเกิดการต่อสู้ขัดขืนกันก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป ส่วนประเด็นฆ่าชิงทรัพย์มีน้ำหนักน้อยลงเพราะทรัพย์สินสำคัญยังอยู่ครบ แต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้ง ชุดสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบหอพักและชุมชนใกล้เคียงเพื่อหาเส้นทางเข้า-ออกของบุคคลต้องสงสัย

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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า ก่อนเกิดเหตุมีไรเดอร์เข้ามาส่งอาหาร 2 ระลอก รวม 3 คน แบ่งเป็นคนส่งผลไม้ 2 คน และคนส่งหมูทอด 1 คน น้องพิมพ์เดินออกมารับอาหารด้วยตัวเองทั้งหมด ตำรวจจึงเชิญไรเดอร์ทั้ง 3 คนมาสอบปากคำและเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ตรวจสอบ

พร้อมกันนี้ ตำรวจยังเรียกผู้พักอาศัยในหอพักทั้ง 6 ห้อง ทั้งชายและหญิง มาสอบปากคำและเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอครบทุกคน เพื่อตรวจสอบข้อสงสัยว่าคนร้ายอาจเป็นคนที่คุ้นเคยกับสถานที่และรู้ตำแหน่งมุมอับของกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดี

ทางด้านแม่ของน้องพิมพ์สภาพจิตใจย่ำแย่และยังรับไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาว ตราบใดที่คดียังไม่มีความชัดเจน ครอบครัวและญาติอยากรู้ตัวคนร้ายมากที่สุด ตอนนี้ทำได้เพียงเฝ้ารอความคืบหน้าจากตำรวจ หวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้

น้องพิมพ์ พนักงานร้านสะดวกวัย วัย 24 ปี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 09:11 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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