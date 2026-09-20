สรยุทธ ก็ไม่รอด! หนุ่ม กรรชัย โชว์ภาพสาวปริศนาโผล่แชะรูปคู่ สงสัย “พี่ส่งมาดูแลเหรอ”
หนุ่ม กรรชัย โพสต์ภาพสาวปริศนาโผล่ถ่ายรูปคู่ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” สงสัย “พี่ยุทธส่งเค้ามาดูแลผมเหรอครับ” เจ้าตัวเผย “พี่ก็ไม่รอด”
จากกรณี หนุ่ม กรรชัย ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พร้อม ทนายกุ้ง ทนายตุ๋ย และทนายแก้ว หน้าศาลอาญาเกี่ยวกับคดีฟ้องหมิ่นประมาท ปู มัณฑนา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา จากนั้นมีภาพของหญิงปริศนารายหนึ่งร่วมวงด้วยเผยแพร่ในโซเชียลจนหลายคนสงสัยว่าเธอคือใครกันแน่
ในเวลาต่อมา หนุ่ม กรรชัย ออกมาชี้แจงว่า “มีหลายคนถามผมว่า บุคคลที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมท่านนี้คือใคร ขออนุญาตแจ้งนะครับว่า ผมไม่รู้จักเลยครับ วันนั้นไม่ทราบว่ามากับใคร แต่แกเข้ามามายืนอยู่ในวงการสัมภาษณ์ด้วย ผมก็คิดว่า รู้จักกับทนายแก้ว ทนายแก้วคิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ย ทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้ง ทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับ ทนายไพศาล สรุปไม่ทราบจริงๆครับว่าใคร เลยแจ้งเพื่อทราบนะครับ ￼ว่าบุคคลท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับผม ขอบคุณมากครับ”
ฝั่ง ทนายแก้ว เข้ามาคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมว่า “ผมก็ไม่รู้จักครับ แต่ที่แปลกตอนเที่ยงก็ดันมานั่งทานข้าวมันไก่ด้วยกัน โดยได้นั่งด้วยกัน โต๊ะเดียวกันกับพี่หนุ่ม ซึ่งตอนแรกผมก็แปลกใจว่าเป็นใคร? แต่เข้าใจว่าคงเป็นลูกน้องทนายไพศาล เลยไม่ได้สนใจอะไร!! แต่เขาก็มีการสั่งไก่สับมาเพิ่ม กินหน้าตาเฉยเลย อร่อย อิ่ม เลย ก็งงๆๆ”
ล่าสุด หนุ่ม กรัย เคลื่อนไหวอีกครัั้งโพสต์ภาพสาวปริศนาคู่กับ สรยุทธ สุทัศนะจินดา พร้อมแคปชั่นว่า “พี่ยุทธส่งเค้ามาดูแลผมเหรอครับ” ด้าน สรยุทธ ตอบกลับสั้น ๆ ว่า หนุ่ม กรรชัย พี่ก็ไม่รอด …”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่ม กรรชัย งง สาวปริศนาโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ เล่านาทีโยงกันมั่ว สุดท้ายไม่มีใครรู้จัก
- เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย ลุยฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส
- จบไม่ลง! หนุ่ม กรรชัย เผยหลังไกล่เกลี่ยล่ม งงหนัก อีกฝ่ายสร้างหลักฐานปลอมสู้คดี